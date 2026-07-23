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Fenerbahçe'de 7 istifa: Mahmut Uslu da etti

Fenerbahçe Kulübü, Futbol AŞ'den 7 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de 7 istifa: Mahmut Uslu da etti
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Fenerbahçe Kulübü, Futbol AŞ'de görevli 7 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini duyurdu.

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İstifa eden isimler arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a çok yakın isim olan Mahmut Uslu da yer aldı.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU'NA İLETİLDİ

Sarı lacivertliler istifayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiler.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal, ve Sayın Yavuz Selim Demir'in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleri ile istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere 23.07.2026 tarihinde (bugün) yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım Mahmut Uslu
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