Son dakika | Akaryakıta dev zam! Gören istasyona koşuyor

Akaryakıt fiyatları üzerindeki ağır zam baskısı hız kesmeden devam ediyor. Sürücüler adeta her gün yeni bir zam haberine uyanıyor.

Daha dün tabelaya zam yansırken yenisinin haberi geldi. Gazeteci Olcay Aydilek motorine bu gece yarısı 4 lira 20 kuruş zam beklendiğini duyurdu:

"Motorine dev zam! Bu gece yarısı 4 TL 20 kuruş zam bekleniyor. 80 TL aşılacak. Bu tutar, pompaya yansıyacak."

DOLDURMAYAN DA DOLDURAN DA ZARARDA

Yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle sürücüler başta olmak üzere her gün halkın cebinden daha fazla para çıkıyor. Ancak fiyatlardaki bu yukarı yönlü dalgalanma depoyu doldurmayanı da zarara uğratıyor.

Son iki haftada akaryakıta neredeyse aralıksız zam geldi. Deposunu bir hafta önce dolduran ile yarın dolduracak olan arasında büyük bir makas var.

PETROL ZAM ENDİŞESİNİ ARTTIRIYOR

Milyonlar zamlar karşısında çaresiz kalırken gözler petrol fiyatlarına çevrilmiş durumda.

Ortadoğu'da yükselen gerilim Brent petrolde 6 haftanın zirvesini getirdi. Brent petrol son günlerde girdiği yükseliş trendini, dün 100 doları görerek zirveye taşıdı.

Petroldeki bu yüksek tansiyon akaryakıtta zam endişesini giderek arttırıyor. Keza son zam haberi de petrolün 100 doları bulmasının ardından geldi.