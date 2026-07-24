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Halk TV Ekonomi Son dakika | Akaryakıta dev zam! Gören istasyona koşuyor

Son dakika | Akaryakıta dev zam! Gören istasyona koşuyor

Son dakika haberi... Motorine bu gece dev bir zam geliyor. Litresine 4 lira 20 kuruş zam bekleniyor.

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Son dakika | Akaryakıta dev zam! Gören istasyona koşuyor
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Akaryakıt fiyatları üzerindeki ağır zam baskısı hız kesmeden devam ediyor. Sürücüler adeta her gün yeni bir zam haberine uyanıyor.

Daha dün tabelaya zam yansırken yenisinin haberi geldi. Gazeteci Olcay Aydilek motorine bu gece yarısı 4 lira 20 kuruş zam beklendiğini duyurdu:

"Motorine dev zam! Bu gece yarısı 4 TL 20 kuruş zam bekleniyor. 80 TL aşılacak. Bu tutar, pompaya yansıyacak."

DOLDURMAYAN DA DOLDURAN DA ZARARDA

Son dakika | Akaryakıta dev zam! Gören istasyona koşuyor - Resim : 1

Yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle sürücüler başta olmak üzere her gün halkın cebinden daha fazla para çıkıyor. Ancak fiyatlardaki bu yukarı yönlü dalgalanma depoyu doldurmayanı da zarara uğratıyor.

Benzine zam haberi geldi: Motorin için de 'kaçınılmaz' dedilerBenzine zam haberi geldi: Motorin için de 'kaçınılmaz' dediler

Son iki haftada akaryakıta neredeyse aralıksız zam geldi. Deposunu bir hafta önce dolduran ile yarın dolduracak olan arasında büyük bir makas var.

PETROL ZAM ENDİŞESİNİ ARTTIRIYOR

Son dakika | Akaryakıta dev zam! Gören istasyona koşuyor - Resim : 3

Milyonlar zamlar karşısında çaresiz kalırken gözler petrol fiyatlarına çevrilmiş durumda.

Akaryakıta yine zam geldi gözler daha kötüsündeAkaryakıta yine zam geldi gözler daha kötüsünde

Ortadoğu'da yükselen gerilim Brent petrolde 6 haftanın zirvesini getirdi. Brent petrol son günlerde girdiği yükseliş trendini, dün 100 doları görerek zirveye taşıdı.

Son dakika | Petrol 100 dolar olduSon dakika | Petrol 100 dolar oldu

Petroldeki bu yüksek tansiyon akaryakıtta zam endişesini giderek arttırıyor. Keza son zam haberi de petrolün 100 doları bulmasının ardından geldi.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Motorin Akaryakıt Zam
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