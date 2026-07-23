Bolulu antrenör 51 yıllık hayalini gerçekleştirdi: Konya'da bulduğu hurdayı saraya çevirdi

Bolu'nun İzzet Baysal Mahallesi'nde yaşayan milli muaythai antrenörü Sabri Damar, çocukluk yıllarında dayısının asker arkadaşı Hüseyin'in ziyarete geldiği kamyonun kornasına, havalı frenine ve heybetine hayran kalmıştı. Kamyonculukla hiç ilgisi olmamasına rağmen bu hayranlık yıllar boyunca tutkuya dönüştü.

KONYA'DA HURDA HALİNDE BULDU

Damar, hayranı olduğu aynı marka 1975 model kamyonu yıllar sonra Konya'da atıl vaziyette buldu. Aracı satın alarak TIR üzerinde Bolu'ya getirten Damar, kaporta, boya, döşeme, lastikler, motor ve diferansiyel dahil tüm yürür aksamı baştan aşağı yeniledi. Kasa kısmı ise karavan olarak düzenlendi.

"GEZEN EV, OTEL PARASI VERMİYORUZ"

Araç ruhsatı ve trafik muayenesinden geçen 51 yaşındaki karavan kamyon, artık kara yollarına çıkmaya haiz durumda. Damar ailesiyle birlikte aracıyla seyahat ederek hem nostalji yapıyor hem de gittiği yerde otel masrafı ödemeden konaklamanın keyfini yaşıyor.

Sabri Damar, "Sonuçta şu an gezen ev. İçinde her şeyimiz var. Hem nostalji yapıyoruz, aynı zamanda da gittiğimiz yerde kalıyoruz. Otel parası vermiyoruz. Hem hayalimi yaşıyorum, nostalji yapıyorum hem de konaklıyorum" diye konuştu.

"KARA YOLLARINDA BÖYLESİ YOK"

Türkiye kara yollarında böyle bir kamyonun başka örneğinin bulunmadığını savunan Damar, gittiği her yerde büyük ilgiyle karşılandığını anlattı. Damar, "Çok ilgi görüyoruz. Her yerde durduruyorlar. Kornalar, videolar, fotoğraflar. Yaptığım işin gerçekten yerini bulduğunu ve beğenildiğini görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

Damar, "Bence eski araba yoktur, bakımsız araba vardır" diyerek aracına duyduğu güveni vurguladı.

(DHA)