Son dakika | Petrol 100 dolar oldu

Ortadoğu'daki gerilimle Brent petrol fiyatı yüzde 6'nın üzerinde yükselişle 100 doları gördü.

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve kilit enerji boğazlarındaki çatışmalar, küresel petrol piyasalarını adeta alevlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı gün içerisindeki sert tırmanışını 100 dolara kadar vardırdı.

Dün gün içerisinde en yüksek 95,63 doları test eden Brent petrolün vadeli varil fiyatı, kapanışı 94,07 dolardan gerçekleştirmişti.

İRAN'DAN PETROL AÇIKLAMASI

Fiyatlardaki bu sert yükselişte Ortadoğu'daki gerilim etkili oluyor. ABD-İran geriliminde İran'dan petrole ilişkin keskin bir açıklama geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Ya hep ya hiç. Bizim petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak. Güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmayacak." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mecid Musevi ise İran'a ait köprülerin veya elektrik santrallerinin vurulması durumunda, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektrik altyapısını hedef alacaklarını söyledi.

YEMEN'DE HUSİLERİN ABLUKASI SÜRÜYOR

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının aksayabileceğine yönelik korkular sürerken, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı uyguladığı deniz ablukası da Babülmendep Boğazı'ndaki güvenlik risklerini artırıyor. Bu durum, piyasalardaki fiyatları yukarı yönlü tetikliyor.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, paylaştığı görüntülü mesajında, geçiş yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki adet petrol tankerini insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldıklarını bildirdi.