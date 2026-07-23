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Halk TV Dünya Petrol kozunu masaya sürdü! İran'dan dünyayı tedirgin eden açıklama

Petrol kozunu masaya sürdü! İran'dan dünyayı tedirgin eden açıklama

İranlı yetkililer, petrol ihracatı, enerji altyapısı ve bölgedeki deniz taşımacılığına ilişkin art arda sert açıklamalar yaptı. Tahran yönetimi, İran'ın güvenliğinin tehlikeye girmesi halinde bölgedeki kritik altyapının da hedef alınacağını söyledi.

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Petrol kozunu masaya sürdü! İran'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
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İranlı üst düzey yetkililer, bölgedeki enerji altyapısı ve deniz taşımacılığına yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı. Açıklamalarda, İran'ın petrol ihracatının engellenmesi veya ülkenin kritik altyapısının hedef alınması halinde bölgedeki diğer ülkelerin de benzer sonuçlarla karşılaşabileceği mesajı verildi.

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Ya hep ya hiç. Bizim petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak. Güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmayacak." ifadelerini kullandı.

BÖLGE ÜLKELERİNE AÇIK UYARI

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mecid Musevi ise İran'a ait köprülerin veya elektrik santrallerinin vurulması durumunda, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektrik altyapısını hedef alacaklarını söyledi.

BÜYÜKELÇİLİKTEN MESAJ

Öte yandan İran'ın İspanya Büyükelçiliği de ABD'ye yönelik yayımladığı mesajda, "Mümkün olduğunca çok tabut hazırlayın." ifadelerini kullanarak Washington'a sert bir uyarıda bulundu. Açıklamalar, bölgede gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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