Akaryakıta yine zam geldi gözler daha kötüsünde

Akaryakıt fiyatları üzerindeki ağır zam baskısı hız kesmeden devam ediyor. Sürücüler adeta her gün yeni bir zam haberine uyanıyor.

ÇİFTE ZAMMIN YERİNİ SIRALI ZAM ALDI

Dün motorin litre fiyatlarına yansıyan 1 lira 12 kuruşluk artışın hemen ardından, sıra benzin fiyatlarına geldi.

Benzine, bu gece yarısı pompaya yansımak üzere 1 TL 24 kuruş zam geldi

PETROL FİYATI ŞAHLANDI

Araç depolarını adeta yangın yerine çeviren bu peş peşe fiyat artışlarının temelinde uluslararası gelişmeler ve kur baskısı yatıyor. Yeniden alevlenen ABD ile İran savaşı, Hürmüz Boğazı'nda tırmanan askeri gerilim ve dünya genelinde baş gösteren motorin tedariki sıkıntısı, maliyetleri doğrudan yukarı çekiyor.

Diğer yandan yüksek kur da zammın miktarını yukarı çekiyor.

YENİ VE DAHA BÜYÜK ZAM TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ortadoğu'da yükselen gerilim ve Hürmüz Boğazı krizi petrol fiyatlarını yeniden zirveye taşıdı. Brent petrolün varili 95 doları aşarak 6 haftanın zirvesine tırmandı. Henüz petrol fiyatları bu denli yükselmezken, sektör kaynakları motorinde yeni zamlara işaret etmişti.

Varil fiyatları 80 dolar civarındayken sektör zam beklentisi içindeydi. Şimdi ise petrol fiyatlarındaki bu sert yükseliş, döviz kurunun sürekli yukarı yönlü hareketi, önümüzdeki günlerde daha büyük ve yeni bir zam endişesi doğurmuş durumda.

PETROL 6 HAFTA SONRA ZİRVEDE

Dün, gün içerisinde en yüksek 91,99 dolar seviyesini test eden Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 91,01 dolar seviyesinde kapatmıştı.

Ancak sabah saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı, bir önceki kapanış rakamına kıyasla yaklaşık yüzde 2,01 oranında bir artış kaydederek 92,84 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 86,02 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Günün ilerleyen bölümlerinde fiyat artışı daha da sertleşti. TSİ 12.48 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,5'in üzerinde agresif bir yükseliş sergiledi. Böylece Brent tam 6 hafta sonra ilk kez 95 dolar sınırının üzerine fırladı.

ABD-İRAN ÇATIŞMASI VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SALDIRI DALGASI

Fiyatlarda gözlenen yukarı yönlü ivmede, ABD ile İran arasında karşılıklı olarak devam eden askeri saldırıların küresel petrol arzında yeni kesintilere yol açabileceğine dair endişeler belirleyici oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda “ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan” 11. saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

İran Ordusu ise ABD’nin İran topraklarına gerçekleştirdiği saldırılara misilleme olarak Kuveyt’in batı kesiminde yer alan Ed-Doha Askeri Üssü’nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait lojistik ekipmanlar ile mühimmat depolarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldığı açıklandı.

Yine, İran Devrim Muhafızları Bahreyn'de bulunan Amazon veri merkezinin vurularak büyük hasar verildiğini duyurdu.

KIZILDENİZ'DE GEMİLER ROTA DEĞİŞTİRİYOR: HUSİLERDEN MİSİLLEME

ABD ve İran hattındaki çatışmalar sürerken, Yemen’de bulunan İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a dönük deniz ablukası çerçevinde verdikleri ikazların ardından Kızıldeniz güzergahındaki petrol tankerlerinin rota değiştirmesi, sevkiyatın aksayabileceği kaygılarını artırarak fiyat tırmanışını besledi.

Husilere bağlı SABA haber ajansının dün geçtiği haberde, Suudi Arabistan’a yönelik ilan edilen deniz ablukası kapsamındaki uyarıların ardından son 24 saatlik dilimde 6 geminin rotasını değiştirerek geri döndüğü duyuruldu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, pazartesi günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ı yaklaşık 12 senedir Yemen’e abluka uygulamakla suçlamış ve bu duruma “karşı abluka” stratejisiyle yanıt vereceklerini ilan etmişti.