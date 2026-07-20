Akaryakıtta tabela yanıyor! Zamların önüne geçilemiyor: Yenisi geliyor tarih belli oldu

Küresel piyasalarda yaşanan askeri ve diplomatik gelişmeler akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirmeye devam ediyor. ABD ile İran arasında tırmanan saldırılar ve sıcak çatışma ortamı, petrol fiyatlarındaki yükselişi doğrudan tetikleyerek akaryakıt zamlarına zemin hazırlıyor.

Küresel ekonomiler, ABD-İran hattındaki gerilimin etkilerini hissetmeyi sürdürüyor. Özellikle dünya genelinde azalan petrol stokları ve kritik bir geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nın kapalı durumda bulunması gibi temel etkenler, akaryakıt ürünlerinde yeni fiyat artışlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

MOTORİNE YARIN ZAM BEKLENİYOR

Yaşanan bu küresel gelişmelerin ardından akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde bir zam yapılması planlanıyor. Uygulanacak olan bu yeni fiyat artışının yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YENİ ZAMLA BİRLİKTE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Yarın uygulamaya konulması öngörülen yeni tarife ile beraber motorinin litre fiyatının büyükşehirlerdeki istasyonlarda yeniden değişmesi bekleniyor.

Planlanan artışın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 74,25 lira, Ankara'da 75,37 lira ve İzmir'de 75,64 lira seviyesine çıkacak. Aynı zamlı tarifenin yansımasıyla birlikte motorinin doğu illerindeki satış fiyatının ise 77,09 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıtta zam öncesi güncel tabela şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 65.69 TL

Motorin litre fiyatı: 73.13 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 65.54 TL

Motorin litre fiyatı: 72.98 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 66.66 TL

Motorin litre fiyatı: 74.25 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 66.94 TL

Motorin litre fiyatı: 74.52 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL