Trump'tan Husilere yeni tehdit: Karşı karşıya gelirsek icabına bakarız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladığı görüşmede Yemen'deki İran destekli Husileri tehdit etti. Husilerin Kızıldeniz'e yönelik olası deniz ablukasına değinen Trump, "Husiler, Kızıldeniz'i kapatabilir. Eğer bunu yaparlarsa, Husiler'le karşı karşıya gelirsek icabına bakarız" dedi.

Trump, ayrıca İran'ın görüşmek istediğini öne sürerek, yeniden inşasının ise 20-25 yıl süreceğini savundu.

TRUMP'TAN HUSİLERE TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir araya geldi.

Görüşmede Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulama kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Trump, olası bir abluka girişimiyle ilgili "Ne olacağını göreceğiz. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Ama böyle bir durum ortaya çıkarsa gerekli önlemleri alacağız." İfadelerini kullandı.

"HUSİLER'LE KARŞI KARŞIYA GELİRSEK İCABINA BAKARIZ"

Görüşmede Husilerin Kızıldeniz'i kapatma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD'nin böyle bir durumda müdahaleden kaçınmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Husiler Kızıldeniz'i kapatabilir. Eğer bunu yaparlarsa ve onlarla karşı karşıya gelirsek gereğini yapar, icabına bakarız."

"İRAN GÖRÜŞMEK İÇİN CAN ATIYOR"

Trump, konuşmasının devamında İran'la yürütülen temaslara da değinerek, perde arkasında görüşmelerin sürdüğünü öne sürdü. İran'ın müzakere etmek istediğini savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Perde arkasında nasıl bir diyalog yürütüldüğünü bilmiyorsunuz. Durumu sona erdirmek amacıyla görüşmek için can atıyorlar. İran çaresizce görüşmek istiyor. Ancak anlamlı bir şekilde müzakereye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok."

"İRAN'IN YENİDEN İNŞASI 20-25 YIL SÜRECEK"

İran'ın mevcut durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, ülkenin toparlanmasının uzun yıllar alacağını öne sürerek "Açıkçası, İran henüz hiçbir şey görmedi. Şimdiye kadar nazik davrandık. Onların bir daha toparlanabileceğine inanmıyorum. İran'ın yeniden inşası 20-25 yıl sürecek." dedi.