Benzine zam haberi geldi: Motorin için de 'kaçınılmaz' dediler

Akaryakıt fiyatları üzerindeki ağır zam baskısı hız kesmeden devam ediyor. Bugün itibarıyla motorin litre fiyatlarına yansıyan 1 lira 12 kuruşluk artışın hemen ardından, sıranın benzin fiyatlarına geldiği belirtildi.

Küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketliliğin aynı ivmeyle sürmesi halinde, önümüzdeki birkaç gün içinde benzine yaklaşık 1 TL tutarında yeni bir zam yapılması bekleniyor.

KÜRESEL KRİZLER DEPOLARI VURDU

Araç depolarını adeta yangın yerine çeviren bu peş peşe fiyat artışlarının temelinde uluslararası gelişmeler yatıyor. Yeniden alevlenen ABD ile İran savaşı, Hürmüz Boğazı'nda tırmanan askeri gerilim ve dünya genelinde baş gösteren motorin tedariki sıkıntısı, maliyetleri doğrudan yukarı çekiyor. Yaşanan bu küresel sarsıntıların etkisiyle benzine yeni bir fiyat artışının yolda olduğu ifade ediliyor.

MOTORİNDE YENİ ZAM TEHLİKESİ SÜRÜYOR

ANKA'ya konuşan sektör yetkilileri, uluslararası piyasalarda fiyatların mevcut yükseliş eğilimini koruması durumunda, birkaç güne kadar benzin fiyatlarına 1 TL dolayında bir zammın kaçınılmaz olacağına dikkat çekti.

Motorinin metrik ton fiyatındaki tırmanışın da durmadığını vurgulayan piyasa kaynakları, mevcut tabloyu "1200 doları aştı. Bu da motorine yeni zamları tetikleyebilir" sözleriyle özetleyerek akaryakıttaki tehlikenin henüz geçmediğinin sinyalini veriyor.