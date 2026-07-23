Harikasınız Filenin Sultanları harika: Milletler Ligi'nde yarı finaldeyiz
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Hollanda'yı devirdi, yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde sahaya çıktı. Millilerimiz çeyrek finalde Kanada ile karşı karşıya geldi.
Millilerimiz maça Elif Şahin, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Hande Baladın, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal ve Gizem Örge'yle başladı.
Kanada ise Brie, Van Ryk, Gray, Guezen, Maglio, Thokbouom, Jast dizilişiyle maça çıktı.
İlk sete iyi başlayamadık. Özellikle Van Ryk'ı durduramadık. Zaman zaman sayı olarak yaklaşıp, farkı 1'e indirsek de Hollanda'yı yakalayamadık. İlk seti 25-22 kaybettik.
İkinci sete de Hollanda üst üste aldığı sayılarla başladı. Ancak toparlandık. Melissa Varas'ın sayısıyla da 5-4 öne geçmeyi başardık. Elif Şahin'in blok sayısıyla da 6-4'ü yakaladık. Ve farkı açmaya başladık. Kanada farkı kapatmaya çalışsa da Melissa Vargas devreye girdi. 2 ace yaptı. 12 sayı aldı. Seti 25-21 kazandık. Durum 1-1 oldu.
Kanada 3. sete de iyi başladı ve 8-4 öne geçti. Hatta skoru 17-12'ye kadar getirdi. Ancak müthiş bir dönüşe imza atan milliler, seti 25-21 kazanmayı başardı ve 2-1 öne geçti. Hande Baladın üst üste 4 sayıyla sete noktayı koyan isim oldu.
Karşılaşmanın 4. setinde oyuna ağırlığımızı koyduk. Elif Şahin'in blokları etkili olurken, seti 9-4'e getirdik. Ancak pes etmeyen Hollanda Van Ryk'ın gayretleriyle farkı 2 sayıya indirdi (15-13).
Sonraki süreçte yine üstünlüğü ele aldık ve farkı açmaya başladık. (21-15). Zehra Güneş de son anlarda sayılarla farkı korudu ve seti de maçı da kazanmayı başardık.
Harikasınız Filenin Sultanları harika. Milletler Ligi'nde ilk 4 takım arasına adımızı yazdırdık.
Filenin Sultanları böylece Milletler Ligi'nde yarı finale çıktı. Yarı finaldeki rakibimiz ABD-Çin maçının ardından belli olacak. Millilerimiz ABD-Çin maçının galibini de yenerse Milletler Ligi'nde finalde yer alacak.