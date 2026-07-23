Harikasınız Filenin Sultanları harika: Milletler Ligi'nde yarı finaldeyiz

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İkinci sete de Hollanda üst üste aldığı sayılarla başladı. Ancak toparlandık. Melissa Varas'ın sayısıyla da 5-4 öne geçmeyi başardık. Elif Şahin'in blok sayısıyla da 6-4'ü yakaladık. Ve farkı açmaya başladık. Kanada farkı kapatmaya çalışsa da Melissa Vargas devreye girdi. 2 ace yaptı. 12 sayı aldı. Seti 25-21 kazandık. Durum 1-1 oldu.