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Sergen Yalçın'ın prensiydi: Yeni takımı belli oldu

Kiralandığı Beşiktaş'tan Sergen Yalçın ayrılınca geri dönen, ancak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Cengiz Ünder'in yeni takımının belli olduğu belirtildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sergen Yalçın'ın prensiydi: Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, geçen sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istemesi üzerine Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'den kiralamıştı.
Sergen Yalçın "Ben onu yıldız yaparım" diyerek aldırdığı Cengiz Ünder'e takımda inatla yer verdi ama beklediğini alamadı.

Cengiz Ünder'in yeni rotası belli olduCengiz Ünder'in yeni rotası belli oldu

Siyah beyazlı takımda 29 maçta 5 gol atan 29 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi Sergen Yalçın'ın ayrılmasıyla sonlandırıldı. Cengiz Ünder de Fenerbahçe'ye geri döndü.

İTALYA'YA GİTMEK İSTİYOR

Fenerbahe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da yeni sezon planlamasında Cengiz Ünder'e yer vermediği öğrenildi.
Bu arada İtalya Serie A takımı Torino'nun Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'den kiralamak istediği ileri sürüldü.
İtalya'da daha önce Roma takımında da forma giyen Cengiz Ünder'in de Torino'ya gitmek için istekli olduğu belirtildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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