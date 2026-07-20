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Cengiz Ünder'in yeni rotası belli oldu

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kiraladığı Cengiz Ünder, sezon bitince geri dönmüştü. Cengiz Ünder'in yeni rotası belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Cengiz Ünder'in yeni rotası belli oldu

Fenerbahçe, geçen sezon Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a kiralamıştı. 29 yaşındaki futbolcu sezon bitince Fenerbahçe'ye geri döndü ve takımın kamp çalışmalarına katıldı.

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Ancak Cengiz Ünder'in kalıcı olmayacağı ve tekrar kiralık olarak gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

YENİ ROTASI BELLİ OLDU

Daha önce İtalya'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'e bu kez bir başka Serie A takımı Torino'nun talip olduğu belirtildi.
Fanatik'teki habere göre; Torino'nun takibe aldığı futbolcunun şartları hakkında bilgi aldığı ileri sürüldü.
İtalyan ekibinin yöneticilerinin sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Cengiz Ünder'i kiralamak istedikleri iddia edildi.
Haberde Cengiz Ünder'in de Torino'dan gelen ilgiye olumlu yaklaştığı kaydedildi.
Fenerbahçe yönetiminin, Torino'dan gelecek resmi teklifin şartlarına göre milli oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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