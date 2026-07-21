Pahalılık da değil: İstanbul'da iki kişiden biri bundan şikayetçi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Planlama Ajansı (İPA), aylık veri bülteni olan İstanbul Barometresi'nin haziran sayısını kamuoyu ile paylaştı.

Bültenin yeni sayısında tematik araştırma konusu “Yeterli ve Kaliteli Gıdaya Erişim” olarak belirlendi. Şehrin farklı sosyo-ekonomik kesimlerini temsil eden toplam 761 katılımcıyla yürütülen saha çalışmasında, tüketicilerin gıda ürünlerine yönelik güven seviyesi ve tüketim alışkanlıkları detaylı bir şekilde incelendi.

DIŞARIDA TÜKETİLEN GIDAYA GÜVEN DİBE VURDU

Araştırma verilerine göre, İstanbulluların yüzde 51,4'ü dışarıda tükettiği gıdaları güvenli bulmadığını ifade etti. Dışarıda yediği yemeğe güvenenlerin oranı yalnızca yüzde 21,1 seviyesinde kalırken, yüzde 27,5'lik kesim ise bu konuda "ne güveniyorum ne güvenmiyorum" yanıtını vererek kararsızlığını ortaya koydu.

KİM NE KADAR DIŞARIDA YİYOR?

Tüketicilerin restoran, kafe veya seyyar satıcılardan yemek yeme sıklıklarının da ölçüldüğü çalışmada; katılımcıların yüzde 32,7'si dışarıdan hiçbir şekilde yemek yemediğini belirtti. Dışarıdan yemek yiyenlerin yüzde 40,9'u bunu ayda birkaç kez, yüzde 26,4'ü ise haftada birden fazla kez gerçekleştirdiğini bildirdi.

KÜÇÜK ESNAF VE AİLE İŞLETMELERİ GÜVEN LİSTESİNDE İLK SIRADA

Halkın farklı yeme-içme mekanlarına karşı beslediği güven algısı mercek altına alındığında, küçük esnaf lokantaları ve aile işletmesi formundaki restoranlar yüzde 37,5 ile tüketiciden en yüksek güven oyunu almayı başardı.

Öte yandan, kurumsal yapılarıyla bilinen dev zincir restoran veya kafelere duyulan güven oranı yüzde 17,2'de, yemek uygulamaları vasıtasıyla verilen siparişlere duyulan güven ise yüzde 17'de kaldı. Seyyar tezgahlara yönelik güven, yüzde 7,4'lük oranla tablonun en alt sırasında yer buldu.

MUTFAK ALIŞVERİŞİNDE TERCİH SÜPERMARKETLER

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 81'i evdeki mutfak alışverişi için süpermarketleri tercih ettiğini kaydederken, yüzde 34'lük kesim ihtiyaçlarını semt pazarlarından karşıladığını dile getirdi. Alışveriş esnasında tüketicilerin en fazla hassasiyet gösterdiği konu ise yüzde 64,9'luk oranla ürünlerin son kullanma tarihi oldu.

HER BEŞ KİŞİDEN BİRİ GIDA KAYNAKLI SAĞLIK SORUNU YAŞADI

Raporun en çarpıcı bulgularından biri de halk sağlığını ilgilendiren gıda kaynaklı rahatsızlıklar oldu. Son bir yıllık dönem içinde dışarıda tüketilen herhangi bir gıdanın ardından ishal, kusma veya bulantı gibi zehirlenme belirtileri gösterenlerin oranı yüzde 20 olarak ölçüldü.

Söz konusu sağlık sorununu yaşayan katılımcıların tepkileri incelendiğinde ise büyük bir çoğunluğun yasal haklarını aramadığı ortaya çıktı. Sağlık sorunu geçirenlerin yüzde 53,3'ü hukuki veya tıbbi bir süreç başlatmayarak durumun kendiliğinden geçmesini beklediğini aktardı. Bu gruptaki kişilerin yüzde 30,3'ü hastaneye başvurduğunu, yüzde 11,2'si reçetesiz ilaç kullandığını, yüzde 4,6'sı yemeği yediği restorana şikayet ilettiğini, yüzde 2,6'sı ilgili resmi kurumlara şikayet bildiriminde bulunduğunu ve yüzde 0,7'si ise mağduriyetini sosyal medya platformlarından paylaştığını beyan etti.