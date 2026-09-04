Son dakika | Büyükçekmece Belediyesi davasında yeni gelişme: Tutuklu Hasan Akgün hakkında karar
Büyükçekmece Belediyesi davasında Hasan Akgün’ün de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tahliye talebi kabul edilmedi. Mahkeme, tüm tutuklulukların devamına ve bir sonraki duruşmanın 16 Kasım’da yapılmasına karar verdi.
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de aralarında bulunduğu 5’i tutuklu toplam 31 sanığın yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi davasında tahliye çıkmadı. Mahkeme, tüm tutukluların cezaevinde kalmasına karar verirken bir sonraki duruşmanın 16 Kasım’da yapılmasını kararlaştırdı.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi