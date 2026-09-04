Halk TV Türkiye Son dakika | Büyükçekmece Belediyesi davasında yeni gelişme: Tutuklu Hasan Akgün hakkında karar

Son dakika | Büyükçekmece Belediyesi davasında yeni gelişme: Tutuklu Hasan Akgün hakkında karar Büyükçekmece Belediyesi davasında Hasan Akgün’ün de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tahliye talebi kabul edilmedi. Mahkeme, tüm tutuklulukların devamına ve bir sonraki duruşmanın 16 Kasım’da yapılmasına karar verdi.