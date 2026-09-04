Son dakika | Özgür Özel: Yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler

Tekirdağ ziyareti kapsamında Çorlu’da cuma namazını kılan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, namaz çıkışında toplanan yurttaşlara hitap etti. Çorlu'nun sanayi ve tarım açısından Türkiye için kritik bir ilçe olduğunu vurgulayan Özel, ziyaret programının detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Bugün Tekirdağ programı için geldik. Vakit Çorlu'ya denk geldi, Çorlu'da cuma namazımızı kıldık. Şimdi programa göre iş dünyasıyla Çorlu'nun sorunlarını konuşmak, onların sorunlarını çözmek, çalışanların sorunlarını çözmek, Türkiye'yi yönetirken Çorlu gibi kritik bir ilçeye, Türkiye sanayisi açısından çok önemli, tarım açısından çok önemli bir ilçeye Yeni Parti neler yapacak onları anlatmak, sorunları biliyoruz da çözüm önerilerini konuşmak üzere buradayız. Programımızda buradan çıkıp iş dünyası toplantısına gitmek var. Sonra Tekirdağ'da, merkezde, Süleymanpaşa'da bir esnaf gezimiz, ardından halka hitabımız vardı."

Resmi programda yer almamasına rağmen meydanda toplanan kalabalığa dikkat çeken Özel, "Şu 100 metrelik mesafeyi, bu meydanı, millet, başka partiler çağrılar yapsa, mesajlar atsa, otobüsler tutsa dolduramayacakları bu kalabalığı buraya toplayanlara selam olsun" dedi. Dün memleketi Manisa'dan geldiğini ifade eden Özel, Trakya ve Çorlu ile olan bağını şu ifadelerle dile getirdi:

"Çorlu'yu, tüm ülkemizi seviyoruz. Dün memleketim, canım Manisa'dan geldim. Tüm memleketi memleketim gibi seviyorum. Trakya'yı, akrabalarımı çok seviyorum. Tekirdağ'ı seviyorum, Çorlu'yu bir ayrı seviyorum, bir ayrı... Trakya'da nereye gitsem hep bu bir, bu bir siyasi ziyaret olmaktan öte akrabalarla buluşmaya geliyor ve ben bütün akrabalarımı saygıyla selamlıyorum, iyi ki varsınız."

"BABA EVİMİZİN KAPILARINI KIRDIRIP GASP ETTİLER"

Açıklama yaptığı sırada alandakilerin ilçe başkanlığı binasını göstermesi üzerine konuşmasını bir park bankının üzerinden sürdüren Özel, AKP iktidarının yargı yoluyla gerçekleştirdiğini belirttiği baskılara değindi:

"Şimdi gösteriyorlar, bu bir bankın üstündeyiz. Gerçi Allah'a şükür önce bizi büyük bir hukuksuzlukla, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı darbesiyle partideki üst üste kazandığımız dört seçimi yok saydılar. Mazbatalarımızı yok saydılar. Kahraman polisimizi babaevimizin kapılarını kırdırıp içeri soktular. Gasp ettiler, bizi binalardan çıkardılar. Araçlarımızı aldılar. Öyle bir dönem yaşadık ki bir biz vardık yolda, bir de siz vardınız arkamızda. Konuşmak için de bir cami hoparlörü, bir cami hoparlörü, bir de ayağımızın altında bir bank vardı, başka bir şey yoktu."

Karşılaştıkları zorluklar karşısında geri adım atmadıklarını kaydeden Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İzmirli bir yurttaşın sözlerini hatırlattı:

"Ama hiçbir yokluktan yılmamak lazım. Gazi'nin dediği gibi 'Para yok' dediler, 'bulunur' dedi; 'Ordu yok' dediler, 'kurulur' dedi. Aynı şekilde İzmir'de Ayşe teyzem dedi ki 'Üzülme oğlum, üzülme! Sana araba da alacağız, bina da yapacağız, arkanda duracağız!'"

"İÇİNDE İNSAN OLMAYAN BİNALAR MEŞRUİYET ARIYOR"

Yurttaşların desteği ve ödediği aidatlarla partiyi yeniden kurduklarını belirten Özel, Çorlu İlçe Başkanlığı binasının da faaliyete geçtiğini kaydetti. Özel, mevcut siyasi tabloyu şu sözlerle eleştirdi:

"Şimdi bugün sizlerin emekleriyle, destekleriyle, üye olup ödediğiniz aidatlarla Allah'a şükür mütevazı bir genel merkezimiz var. Araçlarımız var. Hatta şimdi gösterdiler, böyle arkaya bakınca Çorlu'muzda Yeni Parti'mizin ilçe başkanlığı da var artık. Kimi binalar var, içinde insan yok, bomboş ve kendilerine meşruiyet arama çabasındalar. Kimi binalar var; meydanlar dolu, içerisine almaz, içerisine almaz bu meydanları! Onun için siz dediniz önce bir çaresini aradık, bir yol bulalım dedik, bulamadık. Dediniz ki 'Bir yol bulamazsan bir yol açacaksın, yürüyeceksin, arkandan geleceğiz.' Yeni bir yol açtık, Yeni Parti'yi kurduk. Arkamızda duranlara helal olsun! Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

YENİ Parti’nin Türkiye’nin yeni umudu olduğunu ifade eden Özel, partinin yönetim anlayışını ve hitap ettiği kesimleri sıraladı:

"Yeni Parti artık Türkiye'nin yeni partisidir. Yeni Parti, Türkiye'nin yeni umududur. Türkiye'nin adalet umududur, kalkınma umududur. Yeniden yoksulluktan kurtulma, hep birlikte üretme, hep birlikte kazanma ve hakça, adaletle bölüşme umudu Yeni Parti'nin umududur. Bunun için Yeni Parti'nin yeni siyasetinde herkese yer vardır. Yeni Parti kadınların yeni partisidir. Yeni Parti ev kadınlarının yeni partisidir. Yeni Parti gençlerin yeni partisidir. Yeni Parti emeklilerin yeni partisidir. Yeni Parti emekçilerin yeni partisidir. Esnafın, köylünün, memurun, herkesin yeni partisidir, yeni umududur ve Yeni Parti kazananların partisidir. Kaybetmeye alışmayanların, kaybetmeyi kabul etmeyenlerin, kaybedince göreve devam edenlerin değil, 'İktidar olamazsak, birinci olamazsak görevde yokuz' diyebilenlerin partisidir!"

"47 YIL SONRA GELEN BİRİNCİLİĞİ YOK SAYDILAR, BOYUN EĞMEDİK"

Kendi genel başkanlığında girilen son seçimde elde edilen başarıyı ve sonrasında yaşananları anlatan Özel, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı:

"Genel başkanlığımda hep beraber girdiğimiz seçimde hep beraber partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapmıştık. Hep beraber Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanmıştık. Herkesin umudu olmuştuk, iktidara yürüyorduk. Bir büyük kötülükle, bir büyük haksızlıkla karşılaştık ama boyun eğmedik, geri çekilmedik, susmadık, sinmedik, dimdik ayaktayız! Çorlu'nun kendi kendine güzel insanlarının tertip ettiği bu güzel buluşmasında son sözüm şudur: Sonuna kadar birlikte yürüyeceğiz. Yeni Parti'nin yeni siyasetiyle Türkiye'nin umudu olduk, umudu büyüteceğiz. Eninde sonunda o seçim sandığına kavuşacağız, bu iktidarı değiştireceğiz; yeni, milletin, halkın iktidarını kuracağız."

Konuşmasının sonunda geçmiş siyasi ayrımları bir kenara bırakarak birlik çağrısı yapan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepinizi kucaklıyorum ve hepinizden bir isteğim var: Çorlu'yu kucaklayın, Tekirdağ'ı kucaklayın. Bizden olsun olmasın geçmişte, herkesi kucaklayın. Yeni Parti, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların yeni partisidir, Atatürkçülerin yeni partisidir, milliyetçilerin yeni partisidir. Yeni Parti, Trakya'nın yeni partisidir, iktidara yürümektedir. Hepinizi selamlıyorum. Tekirdağ'ın bütün renklerini selamlıyorum. Çorlu'yu selamlıyorum. Hepinizi kucaklıyorum, hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız."