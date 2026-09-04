Son dakika | Özgür Özel: Yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler
Son dakika haberi... YENİ Parti lideri Özgür Özel, Üsküdar meclis üyeleri 4 gün gözaltındayken valiliğin seçimi 3. güne koymasına tepki gösterdi. Özel, "Millet gözaltındayken seçim yapacaklar, Üsküdar'a çökecekler" dedi.
Trakya programı kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Cuma namazı sonrası toplanan kalabalığa hitap eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediyesi’nde yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi. Yüzde 65 memnuniyet oranına sahip Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın asılsız gerekçelerle tutuklandığını savunan Özel, ardından üç belediye meclis üyesinin gözaltına alındığı süreçte İstanbul Valiliği’nin seçim tarihini üyeler serbest kalmadan önceki güne çekmesini eleştirdi. Meclis üyeleri gözaltındayken belediye yönetimine el konulmak istendiğini belirten Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek yapılan bu hamlenin milli iradeyi gasbetmek olduğunu ve sandık sonuçlarının bu tür yöntemlerle tersine çevrilemeyeceğini ifade etti.
Sivas Kongresi’nin 107. yılına atıfta bulunarak bu tarihi ilk kurultayları kabul ettiklerini ve kasım ayında 2. Kurultaylarını yapacaklarını belirten Özel, geçmişte kazandıkları seçim başarılarının yargı yoluyla yok sayıldığını ve parti binalarından zorla çıkarıldıklarını anlattı. Karşılaştıkları tüm engellemelere boyun eğmeyerek halkın desteği ve aidatlarıyla YENİ Parti’yi kurduklarını vurgulayan Özel; partilerinin Atatürkçülerin, milliyetçilerin, gençlerin, emekçilerin ve geçmişte CHP’de siyaset yapanların ortak umudu olduğunu belirterek, ilk seçimde mevcut iktidarı sandıkta değiştirme hedefini vurguladı.
"47 YIL SONRA GELEN BİRİNCİLİĞİ YOK SAYDILAR BOYUN EĞMEDİK"
Tekirdağ ziyareti kapsamında Çorlu’da cuma namazını kılan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, namaz çıkışında toplanan yurttaşlara hitap etti. Çorlu'nun sanayi ve tarım açısından Türkiye için kritik bir ilçe olduğunu vurgulayan Özel, ziyaret programının detaylarını şu sözlerle aktardı:
"Bugün Tekirdağ programı için geldik. Vakit Çorlu'ya denk geldi, Çorlu'da cuma namazımızı kıldık. Şimdi programa göre iş dünyasıyla Çorlu'nun sorunlarını konuşmak, onların sorunlarını çözmek, çalışanların sorunlarını çözmek, Türkiye'yi yönetirken Çorlu gibi kritik bir ilçeye, Türkiye sanayisi açısından çok önemli, tarım açısından çok önemli bir ilçeye Yeni Parti neler yapacak onları anlatmak, sorunları biliyoruz da çözüm önerilerini konuşmak üzere buradayız. Programımızda buradan çıkıp iş dünyası toplantısına gitmek var. Sonra Tekirdağ'da, merkezde, Süleymanpaşa'da bir esnaf gezimiz, ardından halka hitabımız vardı."
Resmi programda yer almamasına rağmen meydanda toplanan kalabalığa dikkat çeken Özel, "Şu 100 metrelik mesafeyi, bu meydanı, millet, başka partiler çağrılar yapsa, mesajlar atsa, otobüsler tutsa dolduramayacakları bu kalabalığı buraya toplayanlara selam olsun" dedi. Dün memleketi Manisa'dan geldiğini ifade eden Özel, Trakya ve Çorlu ile olan bağını şu ifadelerle dile getirdi:
"Çorlu'yu, tüm ülkemizi seviyoruz. Dün memleketim, canım Manisa'dan geldim. Tüm memleketi memleketim gibi seviyorum. Trakya'yı, akrabalarımı çok seviyorum. Tekirdağ'ı seviyorum, Çorlu'yu bir ayrı seviyorum, bir ayrı... Trakya'da nereye gitsem hep bu bir, bu bir siyasi ziyaret olmaktan öte akrabalarla buluşmaya geliyor ve ben bütün akrabalarımı saygıyla selamlıyorum, iyi ki varsınız."
"BABA EVİMİZİN KAPILARINI KIRDIRIP GASP ETTİLER"
Açıklama yaptığı sırada alandakilerin ilçe başkanlığı binasını göstermesi üzerine konuşmasını bir park bankının üzerinden sürdüren Özel, AKP iktidarının yargı yoluyla gerçekleştirdiğini belirttiği baskılara değindi:
"Şimdi gösteriyorlar, bu bir bankın üstündeyiz. Gerçi Allah'a şükür önce bizi büyük bir hukuksuzlukla, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı darbesiyle partideki üst üste kazandığımız dört seçimi yok saydılar. Mazbatalarımızı yok saydılar. Kahraman polisimizi babaevimizin kapılarını kırdırıp içeri soktular. Gasp ettiler, bizi binalardan çıkardılar. Araçlarımızı aldılar. Öyle bir dönem yaşadık ki bir biz vardık yolda, bir de siz vardınız arkamızda. Konuşmak için de bir cami hoparlörü, bir cami hoparlörü, bir de ayağımızın altında bir bank vardı, başka bir şey yoktu."
Karşılaştıkları zorluklar karşısında geri adım atmadıklarını kaydeden Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İzmirli bir yurttaşın sözlerini hatırlattı:
"Ama hiçbir yokluktan yılmamak lazım. Gazi'nin dediği gibi 'Para yok' dediler, 'bulunur' dedi; 'Ordu yok' dediler, 'kurulur' dedi. Aynı şekilde İzmir'de Ayşe teyzem dedi ki 'Üzülme oğlum, üzülme! Sana araba da alacağız, bina da yapacağız, arkanda duracağız!'"
"İÇİNDE İNSAN OLMAYAN BİNALAR MEŞRUİYET ARIYOR"
Yurttaşların desteği ve ödediği aidatlarla partiyi yeniden kurduklarını belirten Özel, Çorlu İlçe Başkanlığı binasının da faaliyete geçtiğini kaydetti. Özel, mevcut siyasi tabloyu şu sözlerle eleştirdi:
"Şimdi bugün sizlerin emekleriyle, destekleriyle, üye olup ödediğiniz aidatlarla Allah'a şükür mütevazı bir genel merkezimiz var. Araçlarımız var. Hatta şimdi gösterdiler, böyle arkaya bakınca Çorlu'muzda Yeni Parti'mizin ilçe başkanlığı da var artık. Kimi binalar var, içinde insan yok, bomboş ve kendilerine meşruiyet arama çabasındalar. Kimi binalar var; meydanlar dolu, içerisine almaz, içerisine almaz bu meydanları! Onun için siz dediniz önce bir çaresini aradık, bir yol bulalım dedik, bulamadık. Dediniz ki 'Bir yol bulamazsan bir yol açacaksın, yürüyeceksin, arkandan geleceğiz.' Yeni bir yol açtık, Yeni Parti'yi kurduk. Arkamızda duranlara helal olsun! Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
YENİ Parti’nin Türkiye’nin yeni umudu olduğunu ifade eden Özel, partinin yönetim anlayışını ve hitap ettiği kesimleri sıraladı:
"Yeni Parti artık Türkiye'nin yeni partisidir. Yeni Parti, Türkiye'nin yeni umududur. Türkiye'nin adalet umududur, kalkınma umududur. Yeniden yoksulluktan kurtulma, hep birlikte üretme, hep birlikte kazanma ve hakça, adaletle bölüşme umudu Yeni Parti'nin umududur. Bunun için Yeni Parti'nin yeni siyasetinde herkese yer vardır. Yeni Parti kadınların yeni partisidir. Yeni Parti ev kadınlarının yeni partisidir. Yeni Parti gençlerin yeni partisidir. Yeni Parti emeklilerin yeni partisidir. Yeni Parti emekçilerin yeni partisidir. Esnafın, köylünün, memurun, herkesin yeni partisidir, yeni umududur ve Yeni Parti kazananların partisidir. Kaybetmeye alışmayanların, kaybetmeyi kabul etmeyenlerin, kaybedince göreve devam edenlerin değil, 'İktidar olamazsak, birinci olamazsak görevde yokuz' diyebilenlerin partisidir!"
"47 YIL SONRA GELEN BİRİNCİLİĞİ YOK SAYDILAR, BOYUN EĞMEDİK"
Kendi genel başkanlığında girilen son seçimde elde edilen başarıyı ve sonrasında yaşananları anlatan Özel, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı:
"Genel başkanlığımda hep beraber girdiğimiz seçimde hep beraber partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapmıştık. Hep beraber Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanmıştık. Herkesin umudu olmuştuk, iktidara yürüyorduk. Bir büyük kötülükle, bir büyük haksızlıkla karşılaştık ama boyun eğmedik, geri çekilmedik, susmadık, sinmedik, dimdik ayaktayız! Çorlu'nun kendi kendine güzel insanlarının tertip ettiği bu güzel buluşmasında son sözüm şudur: Sonuna kadar birlikte yürüyeceğiz. Yeni Parti'nin yeni siyasetiyle Türkiye'nin umudu olduk, umudu büyüteceğiz. Eninde sonunda o seçim sandığına kavuşacağız, bu iktidarı değiştireceğiz; yeni, milletin, halkın iktidarını kuracağız."
Konuşmasının sonunda geçmiş siyasi ayrımları bir kenara bırakarak birlik çağrısı yapan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hepinizi kucaklıyorum ve hepinizden bir isteğim var: Çorlu'yu kucaklayın, Tekirdağ'ı kucaklayın. Bizden olsun olmasın geçmişte, herkesi kucaklayın. Yeni Parti, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların yeni partisidir, Atatürkçülerin yeni partisidir, milliyetçilerin yeni partisidir. Yeni Parti, Trakya'nın yeni partisidir, iktidara yürümektedir. Hepinizi selamlıyorum. Tekirdağ'ın bütün renklerini selamlıyorum. Çorlu'yu selamlıyorum. Hepinizi kucaklıyorum, hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız."
"ÜSKÜDARA ÇÖKECEKLER"
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trakya programı kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Cuma namazının ardından Süleymaniye Camii çıkışında toplanan kalabalığa ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dün memleketi Manisa’da temaslarda bulunduğunu, iki gün boyunca Trakya’daki üç ilde yoğun programlar yürüteceklerini belirten Özel; Çorlu’da planlanmış bir toplantı olmamasına karşın vatandaşların alanı miting meydanına çevirdiğini ifade etti. Özel; Tekirdağ İl Başkanına, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanına, Çorlu Belediye Başkanına, milletvekillerine ve ilçe halkına teşekkür ederek akşamüstü Süleymanpaşa’da esnaf ziyareti ve halk buluşması gerçekleştireceklerini bildirdi.
"HEPMİZİN BİRİNCİ KURULTAYI SİVAS KONGRESİ'DİR"
Açıklamasında Sivas Kongresi’nin 107. yılına değinen Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesinde ve cumhuriyetin kuruluş adımlarında yer alan delegeleri andı. Kasım ayında 2. Kurultaylarını yapmaya hazırlandıklarını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Biz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurduğu cumhuriyeti, onun değerlerini sonuna kadar sahiplenen yeni parti kadroları olarak önümüzdeki kasım ayı içinde 2. Kurultayımıza hazırlanıyoruz. '1. Kurultayı ne zaman yaptınız?' diye soranlara cevabı Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermişti: 'Hepimizin 1. Kurultayı Sivas Kongresi'dir.' Ve 4-5 Eylül 1919 tarihinde, bundan 107 yıl önce ilk kurultayımızı yapmıştık. Yeni parti olarak Sivas Kongresi'ni ve kongre kararlarını, ardından kurtuluşu, ardından da kuruluşu sahiplenen kadrolar olarak bir kez daha Sivas Kongresi'nin 107. yılını kutluyoruz arkadaşlar."
"ÜSKÜDAR'DA MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 65'Tİ"
Konuşmasının devamında Üsküdar Belediyesi'nde yaşanan gelişmelere dikkat çeken Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın iradesiyle yönetimin değiştiğini hatırlattı. Üsküdar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikamet ettiği ve büyük önem atfettiği bir ilçe olduğunu belirten Özel, ilçenin yıllarca Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetilmesine milli irade gereği saygı duyulduğunu, 31 Mart'ta ise Üsküdarlıların tercihini Sinem Dedetaş'tan yana kullandığını söyledi.
Sinem Dedetaş'ın, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer gibi iki kişiden birinin oyunu alarak seçildiğini belirten Özel, Dedetaş'ın görev süresindeki icraatlarına değindi:
"Üsküdar'ı yönetiyordu ve inanılmaz işler yapıyordu. Hatırlayın o Üsküdar Meydanı'ndaki işgali. Orayı tamamen halka açtı. 'Asla olmaz' denilen bir işi yaptı. Hatta o dönemde bundan bir önceki İçişleri Bakanı valiyken, o işgalciler, AK Parti'nin dağıttığı o işgalcilerin yanında zabıtanın karşısına polisi bile dikti. Ama Sinem büyük bir cesaretle, büyük bir cesaretle Üsküdar'da yıllardır yapılmayanları yaptı ve bakın biz de öyle ölçtük. Çıkarsınlar Üsküdar'da yaptırdıkları memnuniyet anketini göstersin AK Parti. Yüzde 65'tir, yüzde 65'tir Üsküdar'da Üsküdarlının Sinem Dedetaş'tan memnuniyet oranı."
MECLİS ÜYELERİ GÖZALTINDAYKEN VALİLİKTEN SEÇİM KARARI
Sinem Dedetaş’ın kendisiyle hiçbir ilgisi bulunmayan dosyalar gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp tutuklandığını ifade eden Özel, ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekilliği seçim sürecini aktardı. Birinci ve ikinci turların tamamlandığını, üçüncü turda dört meclis üyesinin taraf değiştirmesine rağmen belediyenin yine Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçmediğini belirten Özel, sonrasında yaşanan takvime dikkat çekti:
AKP'nin itirazının ardından seçimlerin yenilenmesine karar verildiğini söyleyen Özel, üç belediye meclis üyesinin gözaltına alındığını hatırlattı. Gözaltı süresinin pazara kadar sürecek olmasına rağmen İstanbul Valiliği'nin seçimi cumartesi gününe koyduğunu belirten Özel, şu çelişkiye işaret etti:
"Üç belediye meclis üyemizi tutukladılar, gözaltına aldılar. Pazara kadar dört gün tutacaklar, valilik de hızla yazıyı yazdı, cumartesi seçim yapacaklar. Akılalmaz! Ve üç kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler. Akıl almıyor, asla akıl almıyor. İstanbul Valiliği de diyor ki: 'Bir parti kazansın diye tutum almış değiliz.' Bakın, o mahkeme kararını aldırtıyor ya AK Parti, o andan itibaren vali 3 gün ila 10 gün arasında seçim yapabilir. İnsanları 4 gün gözaltına alıyorlar, vali hemen 3. güne seçimi koyuyor. 5'e koysa, 10'a koysa... Olmaz! Millet gözaltındayken seçim olacak ve Üsküdar'da kapkaç yapacaklar. Bunu milletimize şikayet ediyoruz."
" FARK VARSA 6 GÖZALTI MI YAPACAKSINIZ?
Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, tepkisini şu sözlerle tamamladı:
"Buradan cuma mübarek günde, cuma mübarek günde Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Üsküdar'ı yıllarca yönettiniz. Millet başkasına verdi. Çok önem verdiğin Üsküdar'ı alacaksan... Bu milletin önünde, bu ülkedeki oy kullanacak olan belediye meclis üyelerini 4 günlüğüne gözaltına al, sonra orada seçim yaptır. O zaman sen her yeri alırsın. O zaman seçimler niye yapılıyor? 5 fark varsa 6 gözaltı yap, 10 fark varsa 11 gözaltı yap. Yazıklar olsun! Asla kabul etmiyoruz ve bundan sonraki süreçte de bunu milletimize teşhir etmeye... Bu yapılan artık dedim ya, yüzlerinin astarı yırtılmış, hiçbir şeyden utanmıyorlar. Bunu da buradan cuma, mübarek günde milletimizin vicdanına emanet ediyorum."