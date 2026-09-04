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Halk TV Türkiye Meydanda toplanıp şakır şakır öttüler: UNESCO acil korumaya aldı

Meydanda toplanıp şakır şakır öttüler: UNESCO acil korumaya aldı

Meydanda toplanıp geleneksel dillerinde şakır şakır öttüler hep birlikte horon teptiler. Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy sakinlerinin konuştuğu kuş dili UNESCO acil korumaya aldı.

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Meydanda toplanıp şakır şakır öttüler: UNESCO acil korumaya aldı

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy halkı, bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali öncesinde kentin işlek caddelerinde yürüyüş ve tanıtım etkinliği gerçekleştirdi.

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ıslık dilini yaşatmak amacıyla düzenlenen festival öncesinde Giresunlular horon teperek davet edildi.

MEYDANDA TOPLANIP ŞAKIR ŞAKIR ÖTTÜLER

Etkinlik kapsamında Kuşköy sakinleri ve protokol üyeleri, kemençe, davul ve zurna eşliğinde Gazi Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda toplanıp şakır şakır öttüler: UNESCO acil korumaya aldı - Resim : 1

Meydanda bir araya gelen katılımcılar yöresel müzikler eşliğinde horon teperken, alandakilere geleneksel karalahana çorbası ikram edildi.

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Etkinlik boyunca yöreye özgü ıslık diliyle iletişim kurularak festival coşkusu şehir merkezine taşındı.

Meydanda toplanıp şakır şakır öttüler: UNESCO acil korumaya aldı - Resim : 3

UNESCO ACİL KORUMAYA ALDI

Dernek Başkanı Şeref Başkan, yaptığı konuşmada Kuşköy ve ıslık dilinin tarihi geçmişine değinerek festivalin 6 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Meydanda toplanıp şakır şakır öttüler: UNESCO acil korumaya aldı - Resim : 4

Başkan, ıslık dilinin yalnızca yörenin değil tüm Türkiye'nin ortak kültürel mirası olduğunu vurguladı.

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Bu geleneği koruyup gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu belirterek tüm Giresun halkını festivale davet etti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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