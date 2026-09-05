Çok daha güçlenerek geleceği tarih belli oldu! Türkiye yorumu kafaları karıştıracak

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Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla gelişen ve İspanyolca "erkek çocuk" anlamına gelen El Niño, küresel iklim dengelerini değiştirecek kritik bir döneme giriyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) "Nino 3.4" bölgesinde yaptığı ölçümlere göre, okyanus sıcaklığının ardışık 5 dönem boyunca ortalamanın 0,5°C üzerinde kalmasıyla başlayan süreç, önümüzdeki aylarda tarihi rekorlar kırmaya hazırlanıyor.

Isınma Seviyesi ve Süper El Niño: Deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin 2°C üzerine çıktığı dönemler "Çok Güçlü" veya "Süper El Niño" olarak adlandırılır.

Tarihsel Geçmiş: Dünya meteoroloji tarihinde daha önce 1982-1983, 1997-1998 ve 2015-2016 yıllarında Süper El Niño olayları yaşanmıştır.

Tarihin En Güçlü Süreci: Geçen temmuz ayında Pasifik sularının normallerden 2°C daha sıcak ölçülmesi ve bu anomalinin ekim-kasım-aralık döneminde 2,5°C'nin üzerine çıkmasının beklenmesi, mevcut El Niño'nun %69 ihtimalle kayıtlara geçmiş en güçlü El Niño olayı olacağını göstermektedir.

Haziran ayında resmen başlayan El Niño koşullarının, kasım-aralık-ocak periyodunda zirve noktasına ulaşması beklenmektedir. Okyanustaki bu sıra dışı ısınma dalgasının 2027 yılının ilkbahar aylarında kademeli olarak zayıflaması öngörülmektedir.