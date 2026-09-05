Çok daha güçlenerek geleceği tarih belli oldu! Türkiye yorumu kafaları karıştıracak
El Nino'nun çok daha güçlenerek geleceği tarih belli oldu! Dünya Meteoroloji Örgütü aşırı sıcaklar ve ani yağışa neden olarak dengeleri değiştiren Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık artışının takvimini açıkladı. Türkiye yorumu ise kafaları karıştıracak.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Pasifik Okyanusu’nda etkisini gösteren El Niño iklim olayının daha da şiddetleneceğini ve zirve seviyeye ulaşacağını duyurdu.
WMO dünya genelinde aşırı sıcaklar, kuraklık ve sel riskini artıracağı belirtilirken uzmanlar Türkiye üzerindeki olası etkilerine de dikkat çekti.
ÇOK DAHA GÜÇLENEREK GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU
WMO’nun 3 Eylül 2026 tarihli değerlendirmesine göre, El Niño’nun Şubat 2027’ye kadar devam etme olasılığı neredeyse yüzde 100’e yakın bir seviyede bulunuyor.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verileri de doğu ekvatoral Pasifik’teki deniz yüzeyi sıcaklık sapmalarının +2°C’yi aştığını ve "çok güçlü" bir El Niño yaşanma ihtimalinin yüzde 90’ın üzerinde olduğunu ortaya koydu.
Atmosferik dolaşımı doğrudan değiştiren bu durumun, 1950'den bu yana kaydedilen en güçlü hava olaylarından birine dönüşebileceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar süper El Nino'nun 2026 sonbaharı ile kışında ve 2027 yılının ilk aylarında zirve yaparak etkili olacağını ortaya koydu.
Uzmanlar, El Niño’nun aşırı hava olaylarına yol açma potansiyeli yüksek olsa da bu durumun her ülkede aynı etkiyi yaratmayacağına dikkat çekiyor.
TÜRKİYE YORUMU KAFALARI KARIŞTIRACAK
Türkiye açısından El Niño "kışın kesin olarak sıcak geçeceği" ya da "yoğun kar yağışı getireceği" anlamına gelmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yetkilileri, El Niño'nun Türkiye için önemli bir iklim göstergesi olduğunu ancak tek başına kesin bir kış senaryosu oluşturmadığını belirtti.
Bölgesel hava koşullarının Hint ve Atlantik Okyanusu'ndaki farklı iklim sistemlerinden de etkilendiğini vurguluyor.
Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla gelişen ve İspanyolca "erkek çocuk" anlamına gelen El Niño, küresel iklim dengelerini değiştirecek kritik bir döneme giriyor.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) "Nino 3.4" bölgesinde yaptığı ölçümlere göre, okyanus sıcaklığının ardışık 5 dönem boyunca ortalamanın 0,5°C üzerinde kalmasıyla başlayan süreç, önümüzdeki aylarda tarihi rekorlar kırmaya hazırlanıyor.
Isınma Seviyesi ve Süper El Niño: Deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin 2°C üzerine çıktığı dönemler "Çok Güçlü" veya "Süper El Niño" olarak adlandırılır.
Tarihsel Geçmiş: Dünya meteoroloji tarihinde daha önce 1982-1983, 1997-1998 ve 2015-2016 yıllarında Süper El Niño olayları yaşanmıştır.
Tarihin En Güçlü Süreci: Geçen temmuz ayında Pasifik sularının normallerden 2°C daha sıcak ölçülmesi ve bu anomalinin ekim-kasım-aralık döneminde 2,5°C'nin üzerine çıkmasının beklenmesi, mevcut El Niño'nun %69 ihtimalle kayıtlara geçmiş en güçlü El Niño olayı olacağını göstermektedir.
Haziran ayında resmen başlayan El Niño koşullarının, kasım-aralık-ocak periyodunda zirve noktasına ulaşması beklenmektedir. Okyanustaki bu sıra dışı ısınma dalgasının 2027 yılının ilkbahar aylarında kademeli olarak zayıflaması öngörülmektedir.