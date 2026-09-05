Şakır şakır yağacak sağanak için saat verdi: Meteoroloji tek tek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunda mevsim normallerinin üzerinden seyredecek sıcakları açıklarken Karadeniz'in doğusu, Akdeniz'in kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Karadeniz sınırı için yağış uyarısı yaptı.

Yağış bırakacak hava kütlesinin etkili olacağı zaman dilimlerini belirleyen Meteoroloji, genellikle kuzeyli esecek rüzgarların yer yer ters istikametten orta kuvvete çıkarak da eseceğini duyurdu.

ŞAKIR ŞAKIR YAĞACAK SAĞANAK İÇİN SAAT VERDİ

Meteoroloji'nin tahminlerine göre sağanak yağışlar özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini gösterecek.

Denizli ve Burdur çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Artvin çevrelerinde de yağış görülecek.

Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Haritalarda da özellikle Karadeniz'in doğusu ile Akdeniz'in kuzey kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlı alanlar öne çıkıyor.

METEOROLOJİ TEK TEK UYARDI

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmezken Şanlıurfa'da sıcaklığın 39 dereceye, Diyarbakır'da 37 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Mardin ve Siirt'te 36, Manisa'da 36 derece sıcaklık bekleniyor.

Marmara'da hava parçalı bulutlu olacak. İstanbul'da 32, Bursa ve Çanakkale'de 33, Kırklareli'nde 34 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Ege'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Denizli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken kentte sıcaklığın 34 derece olması öngörülüyor. İzmir'de 34, Manisa'da 36, Uşak'ta 32 derece sıcaklık bekleniyor.

Akdeniz'de iç ve yüksek kesimlerde bulutluluk artacak. Burdur'da öğle saatlerinden sonra, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Adana'da 35, Antalya ve Burdur'da 31, Hatay'da 31 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer çok bulutlu hava beklenirken Ankara'nın kuzey kesimleri, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde bulutluluk artacak. Ankara, Çankırı ve Eskişehir'de 31, Kayseri'de 30 derece sıcaklık öngörülüyor.

Karadeniz'in batısında iç kesimler yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Bartın 32, Bolu 29, Düzce 30 ve Sinop 29 derece olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rize'de 28, Trabzon'da 27, Samsun'da 29 ve Amasya'da 31 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yağış görülecek. Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Erzurum'da 28, Kars'ta 26, Malatya'da 33 ve Van'da 28 derece sıcaklık öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.