Filenin Sultanları tarihi sınavda: Maçın saatine dikkat! Santarelli: Hoşuma gitmedi
Filenin Sultanları tarihi sınavda. Milli takım Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Maçın saatine dikkat. Santarelli, "Hoşuma gitmedi" dedi ve uyardı.
Filenin Sultanları tarihi sınavda. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşılaşacak, finale çıkıp tarih yazmaya çalışacak. Maçın saatine dikkat!
Milliler, Sırbistan karşısında zafere ulaşıp, finalde Avrupa Şampiyonluğu için oynamayı hedefleyecek. Tarihi maç öncesi Santarelli, Polonya yenilgisini hatırlatıp uyardı. Santarelli, şöyle konuştu:
"Bazı oyuncuların gözlerinde yorgunluk değil, en iyilerini ortaya koyma isteğinin eksik olduğunu gördüm. Şu anda farkı yaratması gereken şey, en iyimizi ortaya koymak."
"Doğru, grup maçları "tamam ya da devam" maçları değildi ama her zaman elinizden gelenin en iyisini vermeniz gerekir. Bu zorlu bir turnuva ve kimle oynarsanız oynayın güçlü olduğunuzu göstermeniz gerekiyor."
"Polonya yenilgisi hoşuma gitmedi. Şimdi bunu telafi etmeye, daha iyi bir performans ortaya koymaya ve Sırbistan karşısında gerçekte olduğumuz takıma daha yakın olmaya çalışacağız."
Milli takımın Sırbistan maçının saati değişti. Karşılaşma 19.00'da oynanacaktı, saat 16.00'a alındı. Maçı TRT 1 canlı olarak ekrana getirecek.
Yarı finalin diğer maçı ise yine bugün İtalya ile Polonya arasında yapılacak. Bu karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.