Milletvekili babanın acı günü: Fatma Zehra Önen defnedildi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze töreni İstanbul'un Levent semtindeki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde ikindi vakti gerçekleşti. Önen'i partili arkadaşları ve birçok yakını yalnız bırakmadı.

Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi olan Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, geçen yıl geçirdiği ameliyatın ardından nükseden rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Önen için Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni gerçekleştirildi. Taziye kabulünde Önen ailesinin üzüntüsü gözlenirken, babası Abdülkadir Emin Önen gözyaşlarına hakim olamadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Törene katılarak aileye başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce Fatma Zehra kızımız rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını ali eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatma Zehra ismiyle müsemma olan kızımızı da makam-ı alisine kabul buyursun. İnşallah sevgili Peygamberimizin livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşru cem eylesin."

Cemaatten helallik isteyen Erdoğan, naaşa omuz vererek cenaze aracına kadar eşlik etti. Fatma Zehra Önen’in cenazesi, törenin ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SİYASET DÜNYASINDAN GENİŞ KATILIM

Cenaze törenine siyasiler ve devlet erkanından yoğun katılım sağlandı. Törende TBMM Başkanvekili Celal Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, AKP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Büyükgümüş, Faruk Acar ve Kürşat Zorlu ile AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül yer aldı. Ayrıca AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, çok sayıda milletvekili, ilçe belediye başkanı ve merhumenin yakınları da törende hazır bulundu.