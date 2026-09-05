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Halk TV Magazin Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda

Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda

Evinde ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Şoray Uzun, Demet Akbağ, Pelin Akil ve Şahan Gökbakar’ın da aralarında olduğu ünlü isimler, Kılıç’a duygusal mesajlarla veda etti.

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Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda - Fotoğraf: 1
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İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki evinde ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç’ın acı haberi sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda - Fotoğraf: 2
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Serhat Kılıç, kendisinden haber alamayan kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan Özlem E., oyuncunun yaşadığı eve gitti. Kılıç’ın kız arkadaşı Özlem E., eve geldiğinde oyuncuyu salondaki koltukta oturur halde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kılıç’ın naaşı cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda - Fotoğraf: 3
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ÜNLÜ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE VEDA MESAJLARI

Kılıç’ın ölüm haberini alan sanat dünyasının birçok tanınmış ismi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi. Oyuncunun yakın dostları ve meslektaşları, Kılıç’a veda ederken birlikte geçirdikleri anıları da paylaştı.

Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda - Fotoğraf: 4
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ŞORAY UZUN: ÖMRÜMÜZÜN ON YILINI BERABER GEÇİRDİK

Şoray Uzun, Kılıç’la dostluğuna ilişkin duygusal bir mesaj paylaşarak, birlikte geçirdikleri yılları anlattı. Uzun, ''Ömrümüzün on yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, sabahladık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik. Tabi sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuttum. Huzur içinde uyu.'' ifadelerini kullandı.

Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda - Fotoğraf: 5
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İlker Ayrık, "Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.

Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda - Fotoğraf: 6
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Demet Akbağ ise "Çok üzgünüm, sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin'' ifadelerini kullandı.

Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda - Fotoğraf: 7
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Ceyhun Fersoy, Kılıç’a “Ergun Plak Abi” diye seslenerek, ''Ergun Plak Abi! Ne günler yaşadık beraber. Seni çok iyi ve güzel hatırlayacağım. Kendine orada iyi bak. Çok yetenekli abim'' mesajını paylaştı.

Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda - Fotoğraf: 8
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Pelin Akil de ''Serhat Kılıç... O kadar üzgünüm ki... Müthiş bir kalp ve dev bir yetenek... Daha yeni seni konuşmuştuk Fatih Dokgöz ile hatta arasak mı dedik... Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun..'' sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda - Fotoğraf: 9
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Sedef Avcı ise ''Çok erken olmadı mı be Serhat? İnanılmaz üzgünüm. Yolun ışık olsun.'' dedi.

Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda - Fotoğraf: 10
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Şahan Gökbakar, ''Bilkent tiyatrodan abimizdi. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun.'' ifadelerini kullandı.

Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda - Fotoğraf: 11
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Asuman Dabak ise ''Mekanın cennet olsun. Ah be canım delibaş Serhatcığımız. Çok üzgünüm.'' mesajıyla Kılıç’a veda etti.

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