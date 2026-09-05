Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar: Şoray Uzun’dan duygusal veda

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Pelin Akil de ''Serhat Kılıç... O kadar üzgünüm ki... Müthiş bir kalp ve dev bir yetenek... Daha yeni seni konuşmuştuk Fatih Dokgöz ile hatta arasak mı dedik... Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun..'' sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.