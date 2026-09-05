Saadet lideri seçim tarihini açıkladı: İttifak kararını verdi

Türkiye siyaseti seçimlerin ne zaman yapılacağını tartışmaya devam ediyor. Saadet lideri Mahmut Arıkan, Nevşehir’in Kozaklı ilçesindeki istişare kampında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Seçim 2027 senesi içerisinde gerçekleşecek" diyen Arıkan, ittifakların da mecburi olduğu bir seçim dönemi içerisinde olunacağını belirterek, "'Saadetin yanında kim olacak?' sorusunun cevabını da hep beraber bulacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Saadet Partisi’nin 4-6 Eylül tarihlerini kapsayan büyük istişare kampı, Genel Başkan Mahmut Arıkan başkanlığında Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde başladı. Kampa, Başkanlık Divanı üyeleri, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, milletvekilleri ve 81 ilin il başkanları katıldı. Basına kapalı oturumlarda genel merkez yönetimi ile yerel teşkilat liderlerinin saha raporları, il il seçmen analizleri ve bölgesel beklentiler değerlendirilecek.

"İTTİFAKLARDAN KAÇMAYIZ AMA..."

"1969'da Erbakan Hocamız yola çıktığında o gün koalisyon diyorlardı, bugün ittifak diyorlar, o gün hangi prensiplerle hareket ediliyorsa bugün de aynı prensiplerle hareket edeceğiz. İttifaklardan kaçmayız ama ittifakların içinde de kaybolmayız. Hiçbir siyasi merkezin uydusu haline bizler gelemeyiz. İttifakı kendi siyasi hikayemizin, kendi prensiplerimizin önüne geçirmeyiz. Seçim zamanı ittifak arayan parti değil, seçimden önce kendi siyasi gücünü inşa eden bir parti olarak ittifaklara bakış açımızı ifade etmiş olayım. 'Saadet kimin yanında?' sorusunun cevabı bizde yok. 'Saadetin yanında kim olacak?' sorusunun cevabını da hep beraber bulacağız inşallah."

"SEÇİM 2027 SENESİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞECEK"

Kulislerde konuşulan seçim tarihlerine değinen Arıkan, ittifak sisteminin kaçınılmazlığına vurgu yaptı. Seçimin 2027 yılında yapılacağını savunan Arıkan, şöyle konuştu:

"Bir senaryo; efendim seçim Mart 2027'de olacak. Başka bir senaryo; Kasım 2027'de olacak. Ortak noktası ne arkadaşlar? Seçim 2027 senesi içerisinde gerçekleşecek. Bir yıl sonra seçim var. Bir başka senaryo, birileri diyor ki 'Seçim kazanma oranı yüzde 50 artı 1 olacak mevcut ittifakları korumak için'. Birileri diyor ki 'Efendim bunu yüzde 40 artı 1 yapalım, diğer ittifakların önünü keselim' diyorlar. Buradaki ortak konu ne değerli arkadaşlar? İttifakların da mecburi olduğu bir seçim dönemi içerisinde olacağız."

"ERKEN VE BASKIN SEÇİMİ GÖREBİLİRİZ"

Arıkan, "Türkiye yeni bir siyasi atmosferin arifesinde, erken seçimi ve baskın seçimi de önümüzdeki dönemde görme ihtimalimiz var. Öyle görünüyor ki önümüzde hareketli ama belirsizliklerin de yüksek olduğu bir dönem yaşayacağız. Bu dönemin içerisinde farklı imkanlar, bizim için önemli imkanlar barındırdığını da görmek durumundayız. Bizim için değişmeyen bir gerçek; ne olursa olsun, sistem ne olursa olsun biz çalışmak zorundayız" dedi. (ANKA)