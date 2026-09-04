Ekimde sahaya inecekler: AKP seçim hazırlığına başladı

AKP'de seçim hazırlıklarının sonbaharla birlikte hız kazanacağı iddiası Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Teşkilatların ekim ayında kapsamlı bir saha çalışmasına başlamasının planlandığı, vatandaşların talep ve şikayetlerinin doğrudan dinlenerek rapor haline getirileceği öne sürülüyor.

Edinilen kulis bilgilerine göre sahadan çıkacak sonuçların, AKP yönetiminin önceliklendireceği başlıkların belirlenmesinde etkili olması bekleniyor. Cumhuriyet'in haberine göre teşkilatlar tarafından hazırlanacak raporların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı, burada öne çıkan taleplerin ise seçim öncesinde kamuoyuna açıklanabilecek düzenlemeler açısından değerlendirileceği iddia ediliyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM KULİSİ

Kulislerde en dikkat çekici başlıkların başında emekliler geliyor. Özellikle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması seçeneğinin değerlendirilebilecek adımlar arasında bulunduğu ileri sürülüyor.

Söz konusu artışın hayata geçirilmesi halinde miktarının ne olacağı, tüm emeklileri kapsayıp kapsamayacağı ve aylıklara hangi yöntemle yansıtılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Emekliler açısından bir diğer başlığın ise banka promosyonları olduğu konuşuluyor. Emekli ve memurların aldığı banka promosyonlarının yükseltilmesine yönelik bir formülün gündeme gelebileceği iddia ediliyor. Ancak promosyonların ne kadar artırılacağı, bankalarla nasıl bir mekanizma kurulacağı ve uygulamanın kimleri kapsayacağı konusunda henüz netleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

AKP TEŞKİLATLARI SAHAYA İNECEK

Ekim ayında başlaması beklenen saha çalışmasının temel amacı, vatandaşların doğrudan taleplerinin tespit edilmesi olacak. Teşkilatların il ve ilçe düzeyinde gerçekleştireceği görüşmelerden elde edilen verilerin merkezi bir değerlendirmeye tabi tutulması planlanıyor.

Kulislerde, özellikle geniş kesimleri ilgilendiren ekonomik ve sosyal taleplerin öncelikli başlıklar arasına alınabileceği konuşuluyor. Hazırlanacak raporların ardından hangi taleplerin düzenlemeye dönüştürülebileceği konusunda siyasi karar mekanizmasının devreye girmesi bekleniyor.

Ancak saha çalışmasının tamamlanmasının ardından hangi adımların atılacağı konusunda henüz net bir takvim bulunmuyor. Gündeme gelen başlıkların hayata geçirilmesi için gerekli kaynağın nasıl oluşturulacağı da belirsiz.

TAŞERONA KADRO YENİDEN GÜNDEMDE

Çalışma hayatına ilişkin kulislerde konuşulan başlıklardan biri de taşeron işçilere kadro verilmesi.

Olası düzenlemenin hangi kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçileri kapsayacağı, kadroya geçiş için hangi şartların aranacağı ve uygulamanın ne zaman başlatılacağı konusunda ise ayrıntılar ortaya çıkmış değil.

Bu nedenle “taşerona kadro” başlığının seçim sürecinde somut bir vaade dönüşüp dönüşmeyeceğini, düzenlemenin kapsamı ve yararlanma koşullarının belirleyeceği değerlendiriliyor.

Öğretmen atamalarının da seçim öncesinde gündeme taşınabilecek başlıklar arasında olduğu öne sürülüyor. Atama sayısına ilişkin ise kulislerde farklı değerlendirmeler yapılırken, henüz kesinleşmiş bir rakam bulunmadığı belirtiliyor.

SEÇİM İÇİN MAYIS 2027 İDDİASI

AKP'nin ekimde sahaya çıkacağı yönündeki kulisler, seçim tarihine ilişkin iddialarla birlikte değerlendiriliyor. Ankara'da seçimin Mayıs 2027'de yapılabileceği yönündeki söylemlerin son dönemde yeniden gündeme geldiği belirtiliyor.

Bu çerçevede emekliye seyyanen zam, banka promosyonları, taşerona kadro ve öğretmen atamaları gibi başlıkların seçim öncesinde kamuoyuna sunulabilecek düzenlemeler arasında değerlendirildiği öne sürülüyor.

Ancak kulislerde konuşulan başlıkların henüz kesinleşmiş bir hükümet programı ya da takvim niteliği taşımadığı vurgulanıyor. Hangi vaadin somut bir düzenlemeye dönüşeceği; kapsam, maliyet ve uygulama takviminin netleşmesiyle belli olacak.