AKP'nin erken seçim takvimi içeride rahatsızlık yarattı: Dış transferlerin adaylığı konuşuluyor

AKP'nin yeni anayasa çalışmaları ve anayasa değişikliği için referanduma gidilmesinin yeni dönemde gündemin öncelikli maddelerinden biri olması beklenirken erken seçim takvimi de konuşulmaya başlandı. Başka partilerden gelerek AKP rozeti takan isimlerin olası erken seçimdeki adaylığı ise rahatsızlık yarattı. İktidar kulisleri, partinin içinden isimlerle dış transferlerin arasındaki dengenin nasıl kurulacağını, aday listelerindeki sıralamaların nasıl oluşturulacağını tartışmaya başladı.

AKP'NİN ERKEN SEÇİM TAKVİMİ İÇERİDE RAHATSIZLIK YARATTI

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın kulis haberine göre, anayasa, referandum ve olası erken seçim üzerinden şekillenen süreç AKP'de milletvekili adaylıklarına ilişkin hesapları da gündeme taşıdı. Seçim takviminin netleşmesiyle birlikte milletvekili listelerinin parti içindeki önemli tartışma başlıklarından biri olması bekleniyor.

AKP kulislerinde, başka partilerden gelen isimlere yönelik rahatsızlık bulunduğu belirtiliyor. Teşkilatın, dışarıdan katılan isimlerin milletvekili listelerinde öncelikli olarak değerlendirilmesine karşı çıktığı aktarılıyor.

İtirazların özellikle bu isimlere seçilebilecek sıralarda yer verilmesi ihtimali üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.

DIŞ TRANSFERLERİN ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Henüz adaylık aşamasına gelinmeden dile getirilen itirazların, seçim gündeminin somutlaşmasıyla birlikte başka partilerden gelen isimlerin AKP içindeki konumlarının da tartışmaya açılabileceğine işaret ettiği belirtiliyor.

Referandum ve erken seçim senaryolarının ardından başlayacak aday belirleme sürecinde, dış transferlerle teşkilatın beklentileri arasında nasıl bir denge kurulacağı da parti kulislerinde konuşuluyor.

Transferlere yönelik mevcut rahatsızlığın milletvekili listelerine nasıl yansıyacağı ise yanıt aranan sorular arasında yer alıyor.