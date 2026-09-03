Üsküdar'da seçime gitmeden dengeler değişti! 3 üye gözaltında diye oy kullanamayacak

Üsküdar Belediyesi’nde cumartesi günü yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde gözaltına alınan 3 CHP’li meclis üyesi, seçimin kritik oy hesabını yeniden gündeme getirdi. Dün yapılan operasyonda gözaltına alınan iki ismin yanına bugün İBB'ye yapılan operasyonda İBB ve Üsküdar Meclis Üyesi Ekrem Baki de gözaltına alındı. Ekrem Baki uzun yıllar süren AKP üyeliğinden istifa ederek CHP'ye katılmıştı.

Daha önce yapılan ve mahkeme kararıyla yenilenmesine karar verilen seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya son turda 22 oy alarak başkan vekili seçilmiş, AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı. 4 oy da geçersiz sayılmıştı.

ÜÇ ÜYE OY KULLANAMAYACAK

Cumartesi günü yapılacak yeni seçim öncesinde 3 CHP’li belediye meclis üyesinin gözaltına alınması, CHP’nin önceki seçimde ulaştığı 22 oyu yeniden sağlamasını zorlaştırıyor.

Gözaltındaki üyelerin seçim sırasında oy kullanamayacağı için meclisteki aktif oy sayısı düşecek. Bu durum, önceki seçimde CHP ile AKP arasındaki farkın yalnızca 4 oy olması nedeniyle seçimin sonucunu doğrudan etkileyebilecek.

KRİTİK DENGE YENİDEN KURULACAK

Üsküdar Belediye Meclisi’nde CHP’nin 28, AKP’nin 14, MHP’nin ise 3 üyesi bulunuyor.

Ancak iptal edilen seçimde ortaya çıkan tablo, parti sandalye sayılarının ötesinde bir oy dengesi olduğunu gösterdi. CHP adayı ilk iki turda 26'şar oy alırken AKP adayı 16'şar oyda kaldı. Üçüncü turda CHP'nin oyu 21'e gerilerken AKP 18'e yükseldi. Dördüncü ve son turda ise CHP 22, AKP 18 oy aldı.

Bu nedenle cumartesi günü yapılacak seçimde 3 CHP'li üyenin oy kullanamaması, özellikle son turdaki 22-18'lik tablo açısından kritik önem taşıyor.

GÖZLER CUMARTESİ GÜNKÜ OYLAMADA

Önceki seçimde CHP adayı ile AKP adayı arasındaki farkın 4 oy olması, 3 üyenin devre dışı kalmasıyla birlikte Üsküdar’daki başkanvekilliği seçimini çok daha kritik hale geldi.