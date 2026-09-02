Yeni Parti'den Üsküdar tepkisi: Yargı ve siyaset işbirliğiyle gasbediliyor

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yaşanan sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bu süreçte yapılan başkan vekilliği seçiminin ardından meclis üyelerinin gözaltına alınıp seçimin yeniden yapılacak olmasına tepki gösterdi. Durumu "Yargı ve siyaset işbirliğiyle gasp" olarak nitelendirdi.

"SEÇİM İPTAL EDİLDİ, MECLİS ÜYELERİNE BASKI"

Bülbül, Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliği için yapılan seçimin iptal edilmesine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Sinem Dedetaş'ın haksız hukuksuz bir soruşturmayla tutuklanmasının ardından yapılan meclis oylamasında başkan vekilliğine Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti. 5 Ağustos'ta yapılan oylamada oy pusulaları teker teker gösterilerek sayılmıştı. Tüm baskı ve tehditlere rağmen AKP'nin adayı seçimi alamamıştı. Bu seçim hukuksuzca iptal edildi."

"İSTİFALAR VE GÖZALTI SÜRECİ"

Sürecin ardından yaşananları anlatan Bülbül, "Seçimden sonra iki meclis üyesi istifa ettirildi. Ardından 4 belediye meclis üyemiz ifadeye çağrıldı. 2 meclis üyemiz gözaltına alındı ve 4 gün boyunca gözaltında kalacaklar" dedi.

"YENİ SEÇİM TARİHİ BELİRLENDİ"

Gözaltı kararının ardından İstanbul Valiliği tarafından başkan vekilliği için yeni seçim tarihi belirlendiğini hatırlatan Bülbül, "Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Yani gözaltı süresi devam ederken" ifadelerini kullandı.

"30 YIL SONRA GASP EDİLİYOR"

Bülbül, yaşanan süreci sert sözlerle eleştirerek şunları kaydetti:

"Bunun tek bir anlamı var: 30 yıl sonra AKP'nin kaybettiği Üsküdar Belediyesi, yargı ve siyaset işbirliğiyle gasp ediliyor. Seçimi AKP'nin alabilmesi için önceden tüm önlemler alınıyor. Yazıklar olsun!"