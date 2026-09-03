Son dakika | İBB'ye bir operasyon daha! Kent Lokantaları müdürü dahil üst düzey isimler gözaltında

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. İBB Davası’nda tutukluluk incelemesinin yapıldığı günde gerçekleştirilen operasyonda, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan yöneticilerin de aralarında bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı.

KENT LOKANTALARI ŞUBE MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre, Operasyonda İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına’nın da aralarında bulunduğu isimlerin gözaltına alındığı belirtildi.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon, davanın tutukluluk incelemesinin görüldüğü gün yapıldı.