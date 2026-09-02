Aziz Yıldırım olaylı isme daha fazla dayanamadı: Odasına çağırıp işi çözdü

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Yaz transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kalırken Fenerbahçe'de ayrılıklar art arda geldi. Sarı-lacivertliler, Diego Carlos'un Serie A ekiplerinden Parma'ya kiralandığını duyurdu.

DIEGO CARLOS PARMA'YA KİRALANDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Diego Carlos, bir yıllığına Parma Calcio’ya kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sezon arası boyunca yaptıklarıyla Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam haline gelen Diego Carlos'un ayrılığı sevinçle karşılanırken Aziz Yıldırım'ın transferdeki etkisi ortaya çıktı.

"AZİZ YILDIRIM ODASINA ÇAĞIRIP KONUŞTU"

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım transfer öncesinde Diego Carlos'a bir araya geldi. Brezilyalı futbolcuyu odasına çağıran Yıldırım, kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirdi.

Hamzaoğlu konuşmasında “Aziz Yıldırım, Diego Carlos’un hâl ve hareketlerinden sonra, ‘bana Diego Carlos’u çağırın’ demiş. Diego Carlos’u odaya kapatmış, kapıyı da kapatmış, konuşmuşlar, ondan sonra oyuncu Parma’ya gitti” dedi.