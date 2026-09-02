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Halk TV Spor Aziz Yıldırım olaylı isme daha fazla dayanamadı: Odasına çağırıp işi çözdü

Aziz Yıldırım olaylı isme daha fazla dayanamadı: Odasına çağırıp işi çözdü

Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen Diego Carlos, Parma'ya kiralandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım transfer öncesinde Diego Carlos'u odasına çağırarak bizzat görüştü. Oyuncu görüşmenin ardından Parma'ya gitmeye ikna oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım olaylı isme daha fazla dayanamadı: Odasına çağırıp işi çözdü

Yaz transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kalırken Fenerbahçe'de ayrılıklar art arda geldi. Sarı-lacivertliler, Diego Carlos'un Serie A ekiplerinden Parma'ya kiralandığını duyurdu.

DIEGO CARLOS PARMA'YA KİRALANDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Diego Carlos, bir yıllığına Parma Calcio’ya kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sezon arası boyunca yaptıklarıyla Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam haline gelen Diego Carlos'un ayrılığı sevinçle karşılanırken Aziz Yıldırım'ın transferdeki etkisi ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım olaylı isme daha fazla dayanamadı: Odasına çağırıp işi çözdü - Resim : 1

"AZİZ YILDIRIM ODASINA ÇAĞIRIP KONUŞTU"

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım transfer öncesinde Diego Carlos'a bir araya geldi. Brezilyalı futbolcuyu odasına çağıran Yıldırım, kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirdi.

Hamzaoğlu konuşmasında “Aziz Yıldırım, Diego Carlos’un hâl ve hareketlerinden sonra, ‘bana Diego Carlos’u çağırın’ demiş. Diego Carlos’u odaya kapatmış, kapıyı da kapatmış, konuşmuşlar, ondan sonra oyuncu Parma’ya gitti” dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım
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