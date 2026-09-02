Son dakika | Üsküdar Belediyesi'nde 2 yeni gözaltı
Son dakika... Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 2 yeni gözaltının olduğu, başkan yardımcılarının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'un tutuklu olduğu soruşturmada bugün 2 belediye başkan yardımcısı gözaltına alındı.
İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınan Belediye Başkan yardımcıları verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi