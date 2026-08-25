Son Dakika | AKP'nin itirazı kabul edildi: Üsküdar Belediyesinde seçimler yenilenecek

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanvekili olarak CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti.

AKP'li Belediye Meclis üyeleri seçim sonucuna itiraz etti. Yapılan başvuru İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde kabul edildi. Başkanvekilliği seçimleri yenilecek.

AKP'li Üsküdar Belediyesi Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin’in açtığı dava ile başkanvekili seçiminde oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmedildi.

Seçim salt çoğunluk sağlanana kadar 4 turda gerçekleşmişti. Mahkeme karar verirken seçim için verilen aralarda yaşanan gerilimlerin de sağlıklı bir seçim sürecinin usul ve mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

Bu sırada alınan kararlarda ve yapılacak hizmetlerde daha sonrasında sorun yaşanmaması için Sibel Tan Çetinkaya'nın Başkanvekilliği de durduruldu.