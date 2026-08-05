AKP Üsküdar'da kaybettiği seçimi mahkemeye taşıyacak

Üsküdar Belediye Meclisi’nde başkan vekilliği seçimini CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmasının ardından AKP, seçim sonucuna karşı hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini seçmek için toplandı.

Dördüncü turda CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy aldı. Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kaldı. Bu sonuçla Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

AKP'DEN İTİRAZ

Seçimin ardından açıklama yapan AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, oylama sırasında bazı meclis üyelerine baskı yapıldığını öne sürdü.

Özdemir, “Bugün Üsküdar Belediye Meclisinde önemli bir seçim yapıldı. Daha önceki belediye başkanvekillikleri seçimlerinde olduğu gibi bugün de Yeni Parti İl Başkanı öncülüğünde yapılan bir irade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüz üstüne çıktı. Yeni Parti'nin il başkanının, bugün Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin seçiminin yapıldığı bir günde burada olmasının sebebini anlamak mümkün değil. Birincisi, Yeni Parti ilçe başkanının buradaki tavrı ve tehditlerinin sebebini anlamak mümkün değil. Çünkü burada AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarından oluşan meclis üyelerince bir başkan vekilliği seçimi yapılacaktı” dedi.

"GEREKLİ BAŞVURUYU YAPACAĞIZ"

Bazı oyların gerekçesiz biçimde geçersiz sayıldığını savunan Özdemir, seçim sonucunu hukuki yollara taşıyacaklarını belirtti.

Özdemir, “Bu seçim hukuk karşısında, itirazlarımızla geçersiz olacaktır diye düşünüyoruz. Biz gerekli itirazlarımızı yapacağız. Sonrasında oylamalar açığa çıktığında zaten bu baskı, tehdit ve şantajların karşılığında bazı meclis üyelerini sindirdiklerini gördük. İlaveten sizler de gördünüz, dördüncü turda Dündar Ziya Gültekin isminin net bir şekilde anlaşılmasına rağmen 'K'nın şeklinde bozukluk var, T'nin Z'ye benzemesi' gibi bahanelerle aynı Bayrampaşa tiyatrosu ve oyunu burada oynanmıştır. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adaletine güveniyoruz. Burada meclis üyelerinin hür iradesinin net bir şekilde sandığa yansıması için tüm hukukçularımızla gerekli başvurumuzu ve süreç takibini yapacağımızı özellikle ifade etmek isterim” diye konuştu. (DHA)