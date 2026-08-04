Son Dakika | Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve YENİ Partili Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlandı.

Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekelerde, YENİ Parti Lideri Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özgür Özel ile ilgili fezlekeye ilişkin yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"28’inci Dönem Manisa Milletvekili ve CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel’in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek ve oğlu olan Mustafa Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde doğrudan veya 28’inci Dönem Milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğinden ve aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayında kullanılmak üzere tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiğinden bahisle ayrı ayrı birer defa 5237 sayılı TCK'nin 252/2 delaleti ile 252/1, 43/1, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca, ‘Zincirleme Şekilde Rüşvet Almak’ suçunu işlediği anlaşıldığından 28’inci Dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında Anayasanın 83’üncü maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaati ile fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."