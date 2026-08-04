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Halk TV Türkiye Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Şanlıurfa'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında bıldırcının izini sürdü. Fırat Nehri çevresindeki zengin faunaya ev sahipliği yapan bölgedeki nadide anlar karelere yansıdı.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 1
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Avrupa ile Afrika arasındaki göç yolunda Şanlıurfa bozkırlarını konaklama noktası olarak kullanan ak sırtlı kuyrukkakan, uçuşta belirginleşen beyaz kuyruk üstü tüyleriyle kolayca tanınır.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 2
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Taşlık ve açık arazileri tercih eden bu küçük ötücü kuş, yüksek bir noktaya tüneyip böceklere doğru ani dalışlar yaparak avlanır.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 3
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Türkiye'nin en küçük yaban tavuğu olan bıldırcın, bozkır otları arasında ustaca gizlenir ve varlığını çoğunlukla karakteristik üç heceli ötüşüyle belli eder.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 4
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Güneydoğu Anadolu'nun kurak düzlüklerine uyum sağlamış bozkır keleri, sabah saatlerinde vücudunu güneşe karşı yassılaştırarak ısınır.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 5
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Üreme döneminde erkeklerin baş ve boyun bölgesinin canlı renklere büründüğü bu çevik sürüngen, böcek ve küçük omurgasızlarla beslenir.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 6
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Uzun bacakları ve iri gözleriyle dikkat çeken büyük kızkuşu, Fırat kıyısındaki kumsal ve çakıllık alanlarda yuvalanan bir yağmurcun türüdür.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 7
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Fotoğraftaki dişi birey, erkeklere kıyasla daha soluk tüylere ve belirgin biçimde uzun bacaklara sahiptir. Yumurtalarını açık arazide doğrudan toprağa bırakan bu tür, kamuflaj desenli tüyleri sayesinde kuluçka sırasında çevresinden ayırt edilemez.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 8
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Göç döneminde Fırat Nehri vadisini takip eden büyük kızkuşları, nehir boyunca kısa molalar vererek güneye iner.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 9
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Gece aktif bir kuş olan çizgili ishakkuşu, gündüz toprağın rengine karışan tüy desenleri sayesinde neredeyse görünmez hale gelir.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 10
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Güneydoğu Anadolu'nun kayalık ve taşlık alanlarında yaygın olan dikenli keler, sırt ve kuyruk pullarındaki dikensi çıkıntılardan adını alır.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 11
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Tehdit altında hissettiğinde kuyruğunu kırbaç gibi savuran dikenli keler, bu savunma mekanizmasıyla yırtıcıları caydırır.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 12
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40 derecenin üzerindeki sıcaklıklara dayanabilen dikenli keler, Şanlıurfa'nın kavurucu yaz aylarında en aktif sürüngenlerden biridir.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 13
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Dünyanın en büyük sumru türü olan hazar sumrusu, Fırat Nehri üzerinde alçak uçuşlarla süzülerek balık avlar.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 14
14 28

Kanat açıklığı 1,5 metreye ulaşabilen kızıl şahin, Şanlıurfa bozkırlarında kemirgen popülasyonunu kontrol altında tutan en yaygın yırtıcı kuşlardan biridir.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 15
15 28

Adını iri, sarı gözlerinden alan kocagöz, alacakaranlıkta aktifleşen gece avcısı bir kuştur.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 16
16 28

Gündüz taşlık arazide hareketsiz duran kocagöz, kamuflaj yeteneği sayesinde bastığı zeminde neredeyse tamamen görünmez olur.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 17
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Antik çağlardan beri bilgelik simgesi sayılan kukumav, Şanlıurfa'nın eski yapıları ve tarihi harabelerde yuva kuran küçük bir baykuş türüdür.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 18
18 28

Yılda yüzlerce fare ve zararlı böcek tüketen kukumav, tarım alanlarının doğal biyolojik mücadele aracı olarak büyük önem taşır.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 19
19 28

Güneydoğu Anadolu'ya özgü bir dağ tavuğu türü olan kum kekliği, kayalık ve çorak yamaçlarda küçük sürüler halinde yaşar.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 20
20 28

Erkek kum kekliğinin göz çevresindeki siyah-beyaz desenler, türü dişilerden ayırt etmenin en kolay yoludur.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 21
21 28

Kurak iklime son derece iyi uyum sağlayan kum kekliği, su ihtiyacının büyük bölümünü yediği tohumlardan ve bitkilerden karşılar.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 22
22 28

Bembeyaz tüyleri ve ince siyah gagasıyla tanınan küçük ak balıkçıl, Fırat'ın sığ kıyılarında balık ve kurbağa avlar.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 23
23 28

Yüksek hızlarda havada böcek yakalayan küçük ebabil, ömrünün büyük bölümünü uçarak geçiren ve yere neredeyse hiç konmayan bir kuştur.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 24
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Koloniler halinde yuva kuran bu tür, bina saçakları ve kaya oyuklarını yuva alanı olarak kullanır.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 25
25 28

Fırat Nehri kıyısında gruplar halinde görülen martılar, nehrin balık stokunu beslenme kaynağı olarak kullanan fırsatçı avcılardır.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 26
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Otlayan büyükbaş hayvanların çevresinde dolaşarak ürkütülen böcekleri yakalayan sığır balıkçılı, adını bu alışılmadık avlanma stratejisinden alır.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 27
27 28

İnce kırmızı bacaklarıyla dikkat çeken uzunbacak, Fırat'ın sığ bataklıklarında ince gagasını çamura sokarak küçük su canlılarıyla beslenir.

Fırat’ın kıyısında büyüleyici anlar: Şanlıurfa doğasının en özel sakinleri görüntülendi - Fotoğraf: 28
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Nesli Avrupa genelinde hızla azalan göçmen kuşlardan biri olan üveyik, Şanlıurfa bozkırlarında hala üreme popülasyonunu sürdüren türler arasında yer alır.

(AA)

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