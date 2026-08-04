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Halk TV Türkiye Son Dakika | Bennu Gerede gözaltına alındı

Son Dakika | Bennu Gerede gözaltına alındı

Katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlatılan fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede gözaltına alındı.

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Son Dakika | Bennu Gerede gözaltına alındı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir YouTube programında boynunda taşıdığı ve "portatif vibratör" olarak adlandırdığı kolye ile ilgili açıklamaları nedeniyle re'sen soruşturma başlatmıştı.

Hakkında soruşturma başlatılan Bennu Gerede gözaltına alındı.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Son Dakika | Bennu Gerede gözaltına alındı - Resim : 1

Son Dakika │ Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' soruşturması: Gözaltı kararı verildiSon Dakika │ Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' soruşturması: Gözaltı kararı verildi

YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ

Bennu Gerede’nin katıldığı YouTube kanalına erişim engeli talebinde de bulunuldu. Kanaldaki soruşturmaya konu video Türkiye'den görünmeyecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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