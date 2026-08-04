Son Dakika | Bennu Gerede gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir YouTube programında boynunda taşıdığı ve "portatif vibratör" olarak adlandırdığı kolye ile ilgili açıklamaları nedeniyle re'sen soruşturma başlatmıştı.

Hakkında soruşturma başlatılan Bennu Gerede gözaltına alındı.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ

Bennu Gerede’nin katıldığı YouTube kanalına erişim engeli talebinde de bulunuldu. Kanaldaki soruşturmaya konu video Türkiye'den görünmeyecek.