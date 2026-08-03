"İBB AKP'ye mi geçecek?" sorusuna YENİ Parti'den yanıt geldi

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisindeki çoğunluğun AKP'ye geçebileceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Emre, belediye başkanları ve meclis üyelerine yönelik süreçlerin İBB Meclisindeki sayısal dengeyi etkilediğini ancak mevcut farkın sürdüğünü söyledi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Emre’ye, son günlerde sosyal medyada gündeme getirilen İBB Meclisindeki çoğunluk tartışmaları soruldu.

İstanbul’daki 39 ilçeden YENİ Parti’nin kazandığı 26’sına dikkati çeken Emre, “14 belediye başkanı var. Yani bizim kazandığımız 26 ilçenin 14 belediye başkanı tutuklandı. Görevden uzaklaştırıldı” dedi.

Bazı belediye başkanlarının baskı ve tehditler nedeniyle farklı tercihler yaptığını savunan Emre, bu durumun İstanbul’daki siyasi tabloyu değiştirdiğini belirtti.

"FARK DEVAM EDİYOR"

Yerel seçimlerin ardından iktidar ile muhalefet arasında büyük bir fark bulunduğunu söyleyen Emre, “Şu anda da fark devam ediyor yani. Ama bir sayı itibariyle bir azalmayı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Partisinden seçilen belediye başkanlarıyla ilgili sürecin YENİ Parti yönetimi tarafından takip edildiğini belirten Emre, kamuoyuna şu çağrıyı yaptı:

“Bizim ağzımızdan duymadığınız sürece, biz halka şikayet etmediğimiz sürece, herhangi bir bizim partimizden seçilen belediye başkanını, bizimle birlikte hareket eden belediye başkanını hiçbir şeye itibar etmeyin.”

"CİDDİ ORANDA ETKİ

İBB Meclisindeki çoğunluğun korunması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Emre, “Oradaki çoğunluğun, halk iradesinin devam etmesi gerekir. Buna ilişkin bir süreç yönetimi yapıyoruz açıkçası ama dediğimiz gibi yani seçilen çok sayıda ismin tutuklanması ve bazı yerlerde meclis üyeleriyle birlikte aritmetiğe ciddi oranda etki etti” dedi.