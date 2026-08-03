Son Dakika | 84 hakim ve savcı meslekten men edildi! Akın Gürlek verilen cezaları açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2026 yılında verdiği disiplin kararlarını açıkladı. Buna göre 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı.

HSK İkinci Dairesi tarafından 333 yargı mensubuna çeşitli disiplin cezaları uygulandı. Bu kişilerden 168’ine uyarma, 24’üne kınama, 23’üne aylıktan kesme cezası verildi.

Dört kişinin kademe ilerlemesi durdurulurken, 30 kişi hakkında yer değiştirme cezası uygulandı. 84 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ise meslekten çıkarıldı.

Gürlek, suçlular ve suç örgütleriyle mücadelede makam, unvan veya nüfuz ayrımı yapılmadığını belirterek, “Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir” dedi.

Hâkim ve savcıların büyük bölümünün görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlı şekilde yürüttüğünü kaydeden Gürlek, “Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır” ifadelerini kullandı.

Denetim ve disiplin mekanizmalarının güçlendirileceğini belirten Gürlek'in açıklaması tam olarak şöyle:

"Milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir. Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işletmektedir. Bu çerçevede HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333’ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır. Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."