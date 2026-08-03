Cebinden çıkarıp gösterdi: AKP'nin kalesinde beklenmedik sözler

AKP'nin kalesi olan illerden Konya'da emekli vatandaşlar, artan hayat pahalılığı ve emekli maaşlarının yetersizliği nedeniyle yaşadıkları geçim sıkıntısını anlattı. Emekliler, en düşüğü 23 bin 552 liraya çıkan zamlı maaşlarının kira ve temel ihtiyaçları karşılamadığını söylerken, bazı vatandaşlar ceplerindeki son parayı göstererek ekonomik tabloya tepki gösterdi.

AKP'NİN KALESİNDE BEKLENMEDİK SÖZLER

Bir emekli, aldığı maaşın yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirterek, "Verdikleri emekli maaşıyla karnımızı anca doyuruyoruz. Ben 90'dan beri tatil yapamıyorum. Devlet memuru emeklisinin hiçbir hakkı yok" dedi.

Bir başka vatandaş ise geçmiş yıllarla bugünü kıyaslayarak, "Geçiniyoruz. Şimdikiler geçinemez. Şimdi her şey hazır. Bebek doğdu mu bez hazır, ıslak mendil hazır, mama hazır. Eskiden hazır bez yoktu, bez dikiyorduk. 1-2 saattir burada oturuyorum, 'Sonu nereye gidecek bu hayatın?' diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

23 bin liralık emekli maaşının yetersiz olduğunu söyleyen bir vatandaş ise torunlarının masraflarına dikkat çekerek, "Geçinmeye çalışıyoruz. Bana kalsa belki yetiştiririm ama torunlar geliyor, bunun yarısını onlar götürüyor. Bana kalan ancak 10 bin lira, o da kalırsa" diye konuştu.

Ekonomik şartların emeklileri zorladığını ifade eden bir vatandaş, emekli maaşlarının kira karşısında eridiğini belirterek şunları söyledi:

"Emekli maaşı artık rezillik maaşı oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nde 23 bin lirayla nasıl geçineceksin? Ev kirası olmuş 25 bin lira. Emekliler perişan. Çarşıda istediğini yiyemiyor, içemiyor. Bu parayı kiraya mı vereceksin, yiyecek misin, içecek misin? Hastayız, her tarafımız dökülüyor."

CEBİNDEN ÇIKARIP GÖSTERDİ

Bir başka emekli de geçim şartlarının her geçen gün ağırlaştığını belirterek, "Eskiden ayarlıyorduk da şimdi ayarlayamıyoruz. Para yok. Emekli maaşı 23 bin lira oldu. Çok para mı? Bir ev kirası 15-20 bin lira. Evin de yoksa öldük. Zaten emekliler ölsün diyorlar" ifadelerini kullandı.

Konya'da konuşan emeklilerden biri ise cebindeki son parayı çıkarıp gösterdi. Yaşadığı ekonomik sıkıntıyı son 30 lirası ve şu sözlerle gözler önüne serdi:

"Cebimdeki parayı göstereyim mi? 30 lira. Ne yapayım ben 30 lirayı? Bir de emekliyim. Biz kurtulduk da çocuklara Allah yardım etsin." (ANKA)