Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam mesaisi başladı: İlk veri geldi

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin gelirini yakından ilgilendiren Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı.

TÜİK, Temmuz 2026 enflasyonunu yüzde 1,78 olarak açıkladı.

Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte memurlar ve memur emeklileri, önümüzdeki Ocak ayında geçerli olacak zam oranına odaklandı. İlan edilen temmuz verisi doğrultusunda memur ve memur emeklileri zam hesaplamalarına başladı.

NE KADAR ZAM HESAPLANDI?

Memur ve memur emeklileri, Temmuz-Aralık döneminin ilk ayı konumundaki Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 1,78 oranındaki enflasyon verisinden yararlanacak.

Önümüzdeki Aralık ayına ait enflasyon rakamları ilan edildiğinde, Ocak ayında maaşlara yansıyacak kesin zam miktarı netleşmiş olacak.

TOPLU SÖZLEŞME ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında belirleyici olan 2027 yılına ilişkin zam oranları daha önce ilan edilmişti.

Kararlaştırılan takvime göre 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında ise yüzde 4 oranında artış uygulanması öngörüldü.