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Halk TV Ekonomi Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam mesaisi başladı: İlk veri geldi

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam mesaisi başladı: İlk veri geldi

Enflasyon rakamlarını yukarı tırmandırırken, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam hesabında ilk veri açıklandı.

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Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam mesaisi başladı: İlk veri geldi

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin gelirini yakından ilgilendiren Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı.

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TÜİK, Temmuz 2026 enflasyonunu yüzde 1,78 olarak açıkladı.

Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte memurlar ve memur emeklileri, önümüzdeki Ocak ayında geçerli olacak zam oranına odaklandı. İlan edilen temmuz verisi doğrultusunda memur ve memur emeklileri zam hesaplamalarına başladı.

NE KADAR ZAM HESAPLANDI?

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam mesaisi başladı: İlk veri geldi - Resim : 2

Memur ve memur emeklileri, Temmuz-Aralık döneminin ilk ayı konumundaki Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 1,78 oranındaki enflasyon verisinden yararlanacak.

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Önümüzdeki Aralık ayına ait enflasyon rakamları ilan edildiğinde, Ocak ayında maaşlara yansıyacak kesin zam miktarı netleşmiş olacak.

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Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam mesaisi başladı: İlk veri geldi - Resim : 4

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında belirleyici olan 2027 yılına ilişkin zam oranları daha önce ilan edilmişti.

Kararlaştırılan takvime göre 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında ise yüzde 4 oranında artış uygulanması öngörüldü.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Emekli Memur Enflasyon TÜİK Zam
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