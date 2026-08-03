TÜİK açıkladı: Zam ayı geçti enflasyon yükseldi ama yine düşük kaldı

Ekonomide büyük etki yaratacak 6 aylık enflasyon verisinin ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu açıklandı.

TÜİK Temmuz 2026'da Tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylık 1,78 yıllık ise 31,75 olarak açıkladı.

ZAM AYI GEÇTİ ENFLASYON YÜKSELDİ

Geçen ay milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin zam oranını belirleyen Haziran 2026 enflasyonu TÜİK tarafından 0,99 olarak yılın en düşük aylık enflasyonu olarak açıklanmıştı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin, zam ayları olan aralık ve haziran aylarında büyük düşüş yaşaması dikkat çekiyor.

BEKLENTİ NEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, temmuz ayına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 1,68 olarak gerçekleşti.

GEÇEN AYLARDA ENFLASYON

Geçtiğimiz aylarda enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Haziranda aylık 0,99 yıllık ise 32,11 olarak açıkladı.

Mayıs ayında enflasyon aylık 1,71, yıllık ise 32,61 olarak açıkladı.

Nisan 2026'da aylık enflasyon 4,18 artarken, yıllık bazda 32,37 oldu.

TÜİK'in 2026'nın ilk 3 ayına ait enflasyon verileri şöyle olmuştu:

Mart ayı enflasyon oranı 1,94, yıllık enflasyon yüzde 30,84 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında 2,96 yıllık enflasyon yüzde 31,53 oldu.

Ocak 2026'da aylık enflasyon 4,84, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olmuştu.

Öte yandan geçen ay açıklanan 31,62 yıllık enflasyona göre Türkiye, dünyada enflasyonu en yüksek olduğu 4. ülke oldu.

ENAG VE İTO ENFLASYONU YİNE TÜİK'TEN YUKARI!

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) TÜİK'ten hemen önce Temmuz 2026 enflasyonunu aylık bazda yüzde 3,07 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 50,49 olarak açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı temmuz ayı verilerine göre megakentte perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda ise yüzde 35,20 arttı.

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