Memur ve emeklisinin hesabına yatacak: Ödeme takvimi başladı

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz ayı maaş zammı kesinleşti. Zamlı maaşların 15 Temmuz itibarıyla hesaplara yatırılması beklenirken, 14 günlük memur zammı farkı ve 4C emekli zammı farkı ödemelerine ilişkin süreç de başladı.

MEMUR VE EMEKLİSİNİN HESABINA YATACAK

Altı aylık enflasyonun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı zam oranı yüzde 13,52 oldu.

Bu artışla birlikte en düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 liraya yükseldi.

Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde peşin aldığı için zamlı maaşların 15 Temmuz itibarıyla hesaplara geçmesi bekleniyor.

14 GÜNLÜK ZAMLI MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ BAŞLADI

1-14 Temmuz dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkı ise kurumların bordro ve muhasebe işlemlerini tamamlamasının ardından ödenecek.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre bazı kurumlarda fark ödemeleri 15 Temmuz maaşıyla birlikte yapılırken, bazı kurumlarda ise temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hesaplara yatırılıyor. Kesin ödeme takvimi Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Unvanlara göre yaklaşık 14 günlük maaş farkları şöyle sıralandı:

Uzman doktor : 9 bin 475,20 TL

: 9 bin 475,20 TL Profesör : 8 bin 455,53 TL

: 8 bin 455,53 TL Mühendis : 6 bin 54,53 TL

: 6 bin 54,53 TL Şube müdürü : 5 bin 938,80 TL

: 5 bin 938,80 TL Araştırma görevlisi : 5 bin 698,47 TL

: 5 bin 698,47 TL Avukat : 5 bin 663 TL

: 5 bin 663 TL Başkomiser : 5 bin 613,07 TL

: 5 bin 613,07 TL Uzman öğretmen : 5 bin 108,60 TL

: 5 bin 108,60 TL Polis memuru : 5 bin 133,80 TL

: 5 bin 133,80 TL Vaiz : 4 bin 820,67 TL

: 4 bin 820,67 TL Hemşire : 4 bin 701,67 TL

: 4 bin 701,67 TL Öğretmen : 4 bin 613,47 TL

: 4 bin 613,47 TL Teknisyen : 4 bin 203,27 TL

: 4 bin 203,27 TL Memur: 4 bin 47,40 TL

4C EMEKLİLERİNİN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri ise görevdeki memurlar gibi 14 günlük maaş farkı değil, zamdan kaynaklanan maaş farkını alacak.

Ödeme dönemine göre;

Her ay maaş alanlar 1 aylık,

Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde maaş alanlar 1 aylık,

Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde maaş alanlar 2 aylık,

Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde maaş alanlar ise 3 aylık maaş farkı alacak.

Unvana göre fark ödemelerinin yaklaşık 3 bin 700 lira ile 13 bin 500 lira arasında değişeceği belirtilirken, 3 aylık fark hakkı bulunan emekliler için en düşük ödemenin 11 bin 265 lira olacağı ifade edildi.

4C emekli maaşı farklarının ödeme tarihi SGK tarafından açıklanacak takvimle netleşecek. Ödemelerin temmuz ayının son günlerinde hesaplara aktarılması bekleniyor.

Unvanlara göre memur emeklisi 1 aylık fark ödemelerinden bazıları şöyle: