Sarıkamış'ın maskotları iş başında: Masalara kadar gelip yiyecek arıyorlar:

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Vatandaşlardan Oktay Yavlal, "Sincapları görmek ve izlemek bizlere çok ayrı bir mutluluk veriyor. Sarıkamış sadece sincaplarıyla değil, birçok kuş çeşitliliğiyle de gerçekten ülkemizin çok müstesna bir köşesi" dedi.