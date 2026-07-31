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Halk TV Türkiye Sarıkamış'ın maskotları iş başında: Masalara kadar gelip yiyecek arıyorlar:

Sarıkamış'ın maskotları iş başında: Masalara kadar gelip yiyecek arıyorlar:

Kars'ın 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış ilçesinde kızıl sincaplar, Harun Hayali Millet Bahçesi'nde sergiledikleri sevimli hareketlerle ziyaretçilerin gözdesi oldu.

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Sarıkamış'ın maskotları iş başında: Masalara kadar gelip yiyecek arıyorlar: - Fotoğraf: 1
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Sarıkamış'ın sarıçam ormanlarıyla çevrili doğası, kızıl sincapları ilçenin en bilinen canlıları haline getirdi.

Sarıkamış'ın maskotları iş başında: Masalara kadar gelip yiyecek arıyorlar: - Fotoğraf: 2
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İlçe merkezindeki Harun Hayali Millet Bahçesi, sincapların en sık görüldüğü ve ziyaretçilerle en rahat temas kurduğu alan olarak öne çıkıyor.

Sarıkamış'ın maskotları iş başında: Masalara kadar gelip yiyecek arıyorlar: - Fotoğraf: 3
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Sincaplar bahçede daldan dala atlayarak, ağaç gövdelerine tırmanarak ve kozalak kemirerek gün boyu hareketli görüntüler sergiliyor.

Sarıkamış'ın maskotları iş başında: Masalara kadar gelip yiyecek arıyorlar: - Fotoğraf: 4
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İnsanlardan çekinmeyen sincaplar zaman zaman piknik masalarının üzerine çıkarak ziyaretçilerin yiyeceklerini araştırıyor.

Sarıkamış'ın maskotları iş başında: Masalara kadar gelip yiyecek arıyorlar: - Fotoğraf: 5
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Özellikle çocuklar sincapları yakından izlemek için bahçeye akın ederken, küçükler için alan adeta açık hava doğa sınıfına dönüşüyor.

Sarıkamış'ın maskotları iş başında: Masalara kadar gelip yiyecek arıyorlar: - Fotoğraf: 6
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Fotoğraf tutkunları da sincapların hızlı ve öngörülemez hareketlerini yakalamak için bahçeyi düzenli olarak ziyaret ediyor.

Sarıkamış'ın maskotları iş başında: Masalara kadar gelip yiyecek arıyorlar: - Fotoğraf: 7
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Ziyaretçiler sincapların anlık hareketlerini cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşıyor.

Sarıkamış'ın maskotları iş başında: Masalara kadar gelip yiyecek arıyorlar: - Fotoğraf: 8
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Vatandaşlardan Oktay Yavlal, "Sincapları görmek ve izlemek bizlere çok ayrı bir mutluluk veriyor. Sarıkamış sadece sincaplarıyla değil, birçok kuş çeşitliliğiyle de gerçekten ülkemizin çok müstesna bir köşesi" dedi.

Sarıkamış'ın maskotları iş başında: Masalara kadar gelip yiyecek arıyorlar: - Fotoğraf: 9
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Yavlal, Türkiye'nin her köşesinden doğaseverleri 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'a davet etti.

(AA)

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