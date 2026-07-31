Sarıkamış'ın maskotları iş başında: Masalara kadar gelip yiyecek arıyorlar:
Kars'ın 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış ilçesinde kızıl sincaplar, Harun Hayali Millet Bahçesi'nde sergiledikleri sevimli hareketlerle ziyaretçilerin gözdesi oldu.
Sarıkamış'ın sarıçam ormanlarıyla çevrili doğası, kızıl sincapları ilçenin en bilinen canlıları haline getirdi.
İlçe merkezindeki Harun Hayali Millet Bahçesi, sincapların en sık görüldüğü ve ziyaretçilerle en rahat temas kurduğu alan olarak öne çıkıyor.
Sincaplar bahçede daldan dala atlayarak, ağaç gövdelerine tırmanarak ve kozalak kemirerek gün boyu hareketli görüntüler sergiliyor.
İnsanlardan çekinmeyen sincaplar zaman zaman piknik masalarının üzerine çıkarak ziyaretçilerin yiyeceklerini araştırıyor.
Özellikle çocuklar sincapları yakından izlemek için bahçeye akın ederken, küçükler için alan adeta açık hava doğa sınıfına dönüşüyor.
Fotoğraf tutkunları da sincapların hızlı ve öngörülemez hareketlerini yakalamak için bahçeyi düzenli olarak ziyaret ediyor.
Ziyaretçiler sincapların anlık hareketlerini cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşıyor.
Vatandaşlardan Oktay Yavlal, "Sincapları görmek ve izlemek bizlere çok ayrı bir mutluluk veriyor. Sarıkamış sadece sincaplarıyla değil, birçok kuş çeşitliliğiyle de gerçekten ülkemizin çok müstesna bir köşesi" dedi.
Yavlal, Türkiye'nin her köşesinden doğaseverleri 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'a davet etti.
(AA)