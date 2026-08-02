Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sürpriz teklif: Kürsüden açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Maltepe'de devam eden tesis inşaatı için konuşan Aziz Yıldırım, Ali Koç'a seslendi.

ALİ KOÇ'A 'MUSTAFA KOÇ' ÇAĞRISI

Aziz Yıldırım konuşmasında sahaları kulübün yapabileceği söylerken binanın inşaatı için Ali Koç'a çağrıda bulundu. Yıldırım, Ali Koç'a bina inşaatını üstlenmesini istedi. Yıldırım, inşaat sonrası oraya Ali Koç'un rahmetli abisi Mustafa Koç'un isminin verilmesini önerdi.

Aziz Yıldırım konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Şimdi bizimkiler hesap yaptılar. Bizimkiler hesap yaptı. Onlar da diyorlar ki 40 milyona yaparız. Şimdi Ali Bey'le konuşacağım bu konuyu. Yani rahmetli Mustafa'nın Koç'un hepimizin sevdiği, saydığı insandı. Yani onun ismini koyarlarsa çim sahayı biz yapalım. Problem değil. Ama binayı da onlar üstlenirlerse belki bitiririz de. Fenerbahçe'ye lazım. Türkiye'de altyapıdan oyuncu yetişme şansı yok.

1907 FENERBAHÇE DERNEĞİ'NİN KURUCU BAŞKANIYDI

2016 yılında vefat eden Mustafa Koç, Fenerbahçe taraftarıydı. Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucu başkanlığını üstlenmişti.