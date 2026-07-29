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Huysuz bakışlı yaralı kerkenez yavrusu üniversitede tedavi altına alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir millet bahçesinde güvenlik görevlisince bitkin halde bulunan yaralı kerkenez yavrusu koruma altına alındı. Sağ kanadında yara tespit edilen minik kuş, Kafkas Üniversitesi'nde tedaviye alındı.

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Huysuz bakışlı yaralı kerkenez yavrusu üniversitede tedavi altına alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir millet bahçesinde uçamaz halde bulunan kerkenez yavrusu, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Huysuz bakışlı yaralı kerkenez yavrusu üniversitede tedavi altına alındı - Resim : 1

Sarıkamış'ın İnönü Mahallesi'ndeki Harun Hayali Millet Bahçesi'nde görevli güvenlik personeli Erol Gök, parkta uçamayan bir kerkenez yavrusu fark etti. Gök durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

Huysuz bakışlı yaralı kerkenez yavrusu üniversitede tedavi altına alındı - Resim : 2

SAĞ KANADINDA YARA TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler kerkenezi teslim aldı. Yapılan ilk incelemede yavrunun sağ kanadında yara olduğu belirlendi. Kuş, tedavi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Huysuz bakışlı yaralı kerkenez yavrusu üniversitede tedavi altına alındı - Resim : 3

TEDAVİ SONRASI DOĞAYA SALINACAK

Merkezde tedaviye alınan kerkenezin sağlığına kavuşmasının ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacağı öğrenildi.

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Kerkenezi bulan Gök, "Yaralı kerkenez kuşunu gördüm. Hemen tedavi edilmesi için doğa koruma ekiplerini aradık. İnşallah en kısa sürede tedavi edildikten sonra yeniden doğaya bırakılacak" dedi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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