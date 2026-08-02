Aziz Yıldırım santrfor transferini resmen açıkladı: Bu hafta gelecek
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım santrfor transferini resmen açıkladı. Yıldırım'ın açıkladığı golcünün bu hafta İstanbul'a geleceği belirtildi.
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım taraftarlara müjdeli haberi verdi. Sarı lacivertli kulübe Vedat Muriqi'den sonra bir santrfor daha geleceği kesinlik kazandı.
Yıldırım, haberi sarı lacivertli kulübün yüksek divan kurulu toplantısında duyurdu. "Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon avro harcama yaptık" diyen Yıldırım, transferle ilgili de konuştu.
Yıldırım, "Her şeyimi koyacağım ortaya, şampiyon yapacağım. Tek hedefim bu. Bu yol biraz zorlu bir yol ama inşallah sizlerde destek verirseniz yapacağız. Bir tane santrfor alacağız bu hafta içinde bitiririz. Eğer ihtiyacımız olursa 10+4 dışında 4'ten operasyon yapmamız gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Transferler nokta atışı olacak" dedi.
Greenwood, Ake, Vedat Muric transferlerinden dolayı 138 milyon avro para harcadıklarını belirten Yıldırım, "Rahatız problemimiz yok. Limitlerin içindeyiz herhangi bir şey yapmamıza gerek yok" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin santrfor adayları da ortaya çıktı. İlk sırada Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth yer alıyor. Sörloth için görüşmelerin olumlu gittiği belirtiliyor.
Bir diğer aday ise Borussia Dortmund'un bonservisine 35 milyon euro istediği Serhou Guirassy. Bonserviste indirim yapılırsa futbolcuyla görüşmeye geçilecek.
Bir başka ismin ise Al Hilal'da forma giyen Darwin Nunez olduğu ileri sürüldü. Uruguaylı futbolcu Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.