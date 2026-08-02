Aziz Yıldırım santrfor transferini resmen açıkladı: Bu hafta gelecek

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Yıldırım, "Her şeyimi koyacağım ortaya, şampiyon yapacağım. Tek hedefim bu. Bu yol biraz zorlu bir yol ama inşallah sizlerde destek verirseniz yapacağız. Bir tane santrfor alacağız bu hafta içinde bitiririz. Eğer ihtiyacımız olursa 10+4 dışında 4'ten operasyon yapmamız gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Transferler nokta atışı olacak" dedi.