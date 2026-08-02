Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Aziz Yıldırım santrfor transferini resmen açıkladı: Bu hafta gelecek

Aziz Yıldırım santrfor transferini resmen açıkladı: Bu hafta gelecek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım santrfor transferini resmen açıkladı. Yıldırım'ın açıkladığı golcünün bu hafta İstanbul'a geleceği belirtildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Aziz Yıldırım santrfor transferini resmen açıkladı: Bu hafta gelecek - Fotoğraf: 1
1 7

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım taraftarlara müjdeli haberi verdi. Sarı lacivertli kulübe Vedat Muriqi'den sonra bir santrfor daha geleceği kesinlik kazandı.

Aziz Yıldırım santrfor transferini resmen açıkladı: Bu hafta gelecek - Fotoğraf: 2
2 7

Yıldırım, haberi sarı lacivertli kulübün yüksek divan kurulu toplantısında duyurdu. "Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon avro harcama yaptık" diyen Yıldırım, transferle ilgili de konuştu.

Aziz Yıldırım santrfor transferini resmen açıkladı: Bu hafta gelecek - Fotoğraf: 3
3 7

Yıldırım, "Her şeyimi koyacağım ortaya, şampiyon yapacağım. Tek hedefim bu. Bu yol biraz zorlu bir yol ama inşallah sizlerde destek verirseniz yapacağız. Bir tane santrfor alacağız bu hafta içinde bitiririz. Eğer ihtiyacımız olursa 10+4 dışında 4'ten operasyon yapmamız gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Transferler nokta atışı olacak" dedi.

Aziz Yıldırım santrfor transferini resmen açıkladı: Bu hafta gelecek - Fotoğraf: 4
4 7

Greenwood, Ake, Vedat Muric transferlerinden dolayı 138 milyon avro para harcadıklarını belirten Yıldırım, "Rahatız problemimiz yok. Limitlerin içindeyiz herhangi bir şey yapmamıza gerek yok" diye konuştu.

Aziz Yıldırım santrfor transferini resmen açıkladı: Bu hafta gelecek - Fotoğraf: 5
5 7

Fenerbahçe'nin santrfor adayları da ortaya çıktı. İlk sırada Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth yer alıyor. Sörloth için görüşmelerin olumlu gittiği belirtiliyor.

Aziz Yıldırım santrfor transferini resmen açıkladı: Bu hafta gelecek - Fotoğraf: 6
6 7

Bir diğer aday ise Borussia Dortmund'un bonservisine 35 milyon euro istediği Serhou Guirassy. Bonserviste indirim yapılırsa futbolcuyla görüşmeye geçilecek.

Aziz Yıldırım santrfor transferini resmen açıkladı: Bu hafta gelecek - Fotoğraf: 7
7 7

Bir başka ismin ise Al Hilal'da forma giyen Darwin Nunez olduğu ileri sürüldü. Uruguaylı futbolcu Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

Fenerbahçe Aziz Yıldırım Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro