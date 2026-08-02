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Halk TV Türkiye Osmanlı padişahları ve Erdoğan vardı! Dev koreografide Atatürk'e yer verilmedi

Osmanlı padişahları ve Erdoğan vardı! Dev koreografide Atatürk'e yer verilmedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde hazırlanan dev koreografide Osmanlı padişahları ve Erdoğan'a yer verilirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'e yer verilmemesi büyük tepki çekti.

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Osmanlı padişahları ve Erdoğan vardı! Dev koreografide Atatürk'e yer verilmedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde gerçekleştirilen koreografi büyük tepki çekti ve infiale yol açarak sert eleştirileri beraberinde getirdi.

Gösteride Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid ve Erdoğan'ın dev görselleri yer alırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e koreografide yer verilmedi.

Osmanlı padişahları ve Erdoğan vardı! Dev koreografide Atatürk'e yer verilmedi - Resim : 1

DEV KOREOGRAFİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Erdoğan'ın sahneye çıkışı öncesinde müzik eşliğinde bir koreografi gerçekleştirildi. Tribünlerde açılan dev görsellerde Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verildi.

Program kapsamında ilahiler seslendirilirken, Erdoğan salavatlar eşliğinde sahneye çıktı. Etkinlikte ayrıca kısa film gösterimi de yapıldı.

Osmanlı padişahları ve Erdoğan vardı! Dev koreografide Atatürk'e yer verilmedi - Resim : 2

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU ATATÜRK'E KOREOGRAFİDE YER VERİLMEDİ

Programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün yalnızca stadyumun çatısından asılı bulunan Türk bayrağının yanındaki portresi görüldü. Ancak tribünlerde hazırlanan özel koreografide ve dev görseller arasında Atatürk'e yer verilmedi.

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Koreografide Osmanlı padişahları ile Erdoğan'ın görsellerinin kullanılması, buna karşın Ulu Önder Atatürk'ün koreografide bulunmaması kamuoyunda da büyük tepki çekti ve sert eleştirileri beraberinde getirdi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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