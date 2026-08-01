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Voleybolcuların forma ve şort standardı değiştirildi: Federasyon açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybolcuların forma ve şort standardını güncelledi. Güncelleme federasyonun internet sitesinden duyuruldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Voleybolcuların forma ve şort standardı değiştirildi: Federasyon açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybolcuların forma ile şort standartlarında değişikliklerle güncellemeye gidildiğini duyurdu.

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Voleybol Aktuel'deki habere göre; takımların maçlarda giyeceği forma ve şortların teknik özellikleri, görünüm esasları ve renk kombinasyonlarına dair kurallar yeniden belirlendi.
Haberde "Sporcuların saha içerisindeki hareket kabiliyetini artırmayı ve görsel standartları uluslararası seviyede tutmayı hedefleyen yeni düzenleme; kulüpler, teknik ekipler ve spor ekipmanı üreticileri için bağlayıcı nitelik taşıyor" denildi.

YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Buna göre; forma sırtında ve göğsünde yer alan numaraların görünürlüğü, hakem ve istatistik ekiplerinin takibini kolaylaştıracak ölçülerde tutulacak. Numara ile kumaş rengi arasındaki kontrast oranı net bir şekilde korunacak.

Voleybolcuların forma ve şort standardı değiştirildi: Federasyon açıkladı - Resim : 2
Takım genelinde renk, desen ve kesim bütünlüğü esas alınacak. Şort boyları ve kumaş esnekliği, sporcu performansını olumsuz etkilemeyecek şekilde standartlara bağlanacak.

Voleybolcuların forma ve şort standardı değiştirildi: Federasyon açıkladı - Resim : 3
Takım kaptanlarının formalarında yer alan belirteç çizgi ile sponsor logolarının konumlandığı alanlar, belirlenen milimetrik sınırlar dahilinde kalacak.

Voleybolcuların forma ve şort standardı değiştirildi: Federasyon açıkladı - Resim : 4

Voleybolcuların forma ve şort standardı değiştirildi: Federasyon açıkladı - Resim : 5

Voleybolcuların forma ve şort standardı değiştirildi: Federasyon açıkladı - Resim : 6

Voleybolcuların forma ve şort standardı değiştirildi: Federasyon açıkladı - Resim : 7

Voleybolcuların forma ve şort standardı değiştirildi: Federasyon açıkladı - Resim : 8

Voleybolcuların forma ve şort standardı değiştirildi: Federasyon açıkladı - Resim : 9

Voleybolcuların forma ve şort standardı değiştirildi: Federasyon açıkladı - Resim : 10

Voleybolcuların forma ve şort standardı değiştirildi: Federasyon açıkladı - Resim : 11


Libero oyuncularının forma renklerinin, takımın diğer üyelerinden ayrışma kuralı aynen korunurken, zıtlık oranları daha belirgin kriterlere bağlandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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