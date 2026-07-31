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Halk TV Spor Ali Koç 6 milyon euroya almıştı: Aziz Yıldırım 25 milyon euroya satacak

Ali Koç 6 milyon euroya almıştı: Aziz Yıldırım 25 milyon euroya satacak

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı döneminde alınan futbolcuyu Aziz Yıldırım 25 milyon euroya satacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ali Koç 6 milyon euroya almıştı: Aziz Yıldırım 25 milyon euroya satacak

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığında alınan futbolcu kulübe milyonlarca euro kazandıracak.

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TRT Spor'daki habere göre, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde'ye hem İtalya'nın Roma, hem de İngiltere'nin Crystal Palace kulüpleri talip oldu.

Ali Koç 6 milyon euroya almıştı: Aziz Yıldırım 25 milyon euroya satacak - Resim : 2
Haberde iki kulübün de Jayden Oosterwolde cephesine isteklerini bildirdikleri, Fenerbahçe'ye de resmi teklifde bulunmaya hazırlandıkları yer aldı.

ALİ KOÇ 6 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Jayden Oosterwolde, Ali Koç'un başkanlığı döneminde 2023 Ocak ayında transfer edilmişti.
Futbolcunun bonservisi için İtalya'nın Parma Kulübü'ne 6 milyon euro ödenmişti. Jayden Oosterwolde de yıllık 850 bin euroya sözleşme imzalamıştı.
Aziz Yıldırım yönetiminin ise Jayden Oosterwolde'nin bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirledikleri ifade edildi.
Fenerbahçe formasıyla 111 maça çıkan ve 3 gol atan Jayden Oosterwolde, satılılırsa Fenerbahçe'yi büyük kara geçirecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Ali Koç Aziz Yıldırım
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