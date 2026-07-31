Butlan CHP'si Gürsel Tekin'i görevden aldı iddiası: Müslim Sarı'dan açıklama

Mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak "Çağrı heyeti yetkilisi" diye atadığı Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı iddia edildi.

MÜSLİM SARI: MYK'DA BÖYLE BİR TARTIŞMA OLDU

Butlan CHP'si Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamaların ardından bir basın mensubunun bu konuyu sorması üzerine Sarı, "MYK'da böyle bir tartışma oldu, önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak" cevabını verdi.

DEĞİŞİKLİĞİN KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN İSTENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, mahkemenin CHP'nin başına atadığı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP İstanbul İl Örgütü'ne kayyum olarak çağrı heyeti temsilcisi diye görevlendirilen Gürsel Tekin'i görevden aldı. Söz konusu değişikliğin bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından istendiği öne sürüldü.

Gürsel Tekin'in yerine Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı iddiasını değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz, konuyu Tekin'e sorduğunu ve Tekin'in "haberim yok" dediğini söyledi.

Saymaz ayrıca görüştüğü bir CHP MYK üyesinin, "İstanbul il başkanımız bugünden itibaren Mehmet Ali Yüksel’dir. Gürsel Tekin ise Çağrı Heyeti yetkilisi olarak il kongresi davası duruşmasının görüleceği 16 Ekim’e kadar görev yapacak" ifadelerini kullandığını aktardı.

Mahkeme tarafından atanan Tekin'in yerine birinin nasıl atanacağı sorusu ise güncelliğini koruyor. Bölge Adliye Mahkemesi ile yapılan görüşmeden olumsuz dönüş alındığı ve hukuki bir formül arandığı da dile getirildi.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme, CHP İstanbul seçimlerinde şaibe olduğu iddiaları üzerine kayyum olarak Gürsel Tekin'i çağrı heyeti temsilcisi diye atamıştı. Tekin, daha sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına polis eşliğinde girmişti.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı, yakın dönemde yeni üyelere rozet takma etkinliğinde figüran kullanıldığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.

İlk etapta iddiaları reddederek savcılığa suç duyurusunda bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, figüran ajanslarının açıklamalarının ardından hakaret içeren ifadeleri nedeniyle özür dilediği belirtilmişti.