Uğur Dündar'dan Gürsel Tekin'e suç duyurusu

Mutlak butlan CHP'sinin rozet takma töreninde figüranların partiliymiş gibi gösterilmesinin yankıları sürüyor.

Olayla ilgili Gürsel Tekin'in şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, olayı haberleştiren BirGün gazetesi yetkilileri ile Fatih Altaylı, Timur Soykan ve duayen gazeteci Uğur Dündar ifadeye çağrıldı.

İfadeye çağrılan isimlerden Dündar, söz konusu haberin yalanlanamamış olmasına dikkat çekerken gazetecileri hedef gösteren Gürsel Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

UĞUR DÜNDAR'DAN GÜRSEL TEKİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

"60 yıla yaklaşan gazetecilik hayatımda bunu da gördüm! Doğruluğu belgeler ve itiraflarla kanıtlanmış 'Figüranlı CHP toplantısı' haberini konu alan -Kayyım Gürsel Tekin ve cast ajansının açıklamalarına da yorumsuz yer verdiğim- X paylaşımım nedeniyle Kayyım, hakkımda suç duyurusunda bulunmuş." diyen duayen gazeteci Dündar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Hakikaten siyaset ve basın tarihine geçecek ibretlik ve trajikomik bir durum. Bu arada gazetecileri hedef gösteren Tekin hakkında, ben de suç duyurusunda bulunacağım."