Dünyaca ünlü markada miras savaşı! Kardeşler birbirine girdi

Ray-Ban sahibi EssilorLuxotica’nın kurucusu Leonardo Del Vecchio’nun vefatından sonra, 46 milyar avroyu aşan servetin yönetimi aile içinde krize dönüştü. Kurucunun şirketin bütünlüğünü koruma hedefi, mirasçılar ile yöneticiler arasında dört yıldır devam eden anlaşmazlık nedeniyle sekteye uğradı.

Ailenin yatırım şirketi Delfin Sarl, EssilorLuxotica’nın yanı sıra Banca Monte dei Paschi di Siena’nın da en büyük hisse ar konumunda bulunuyor. Ancak yaşanan görüş ayrılıkları, grubun yönetiminde karar alınmasını zorlaştırıyor.

HİSSELER SEKİZ MİRASÇI ARASINDA PAYLAŞTIRILDI

Bloomberg’in aktardığına göre Del Vecchio’nun vasiyeti doğrultusunda Holding hisseleri; Üç evliliğinden olan altı çocuğu, eşi Nicoletta Zampillo ve üvey oğlu Rocco Basilico arasında yüzde 12,5’er oranında dağıtıldı.

Hiçbir mirasçıya tek başına yönetim yetkisi verilmezken, şirketin idaresi EssilorLuxotica CEO’su Francesco Milleri ve Delfin CEO’su Romolo Bardin’e bırakıldı. Bununla birlikte önemli kararların oy birliğine yakın çoğunlukla alınması şartı, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar daha da derinleştirdi.

FİNANSMAN ENGELİ PLANI DURDURDU

Kurucunun oğlu Leonardo Maria Del Vecchio kardeşleri Luca ve Paola’nın hisselerini satın alarak şirketteki payını yüzde 37,5’e çıkarmayı hedefleyen 10 milyar avroluk bir teklif hazırladı. Aile tarafından onaylanan plan gerekli finansmanın sağlanmaması nedeniyle hayata geçirilemedi.

Şirket hisselerindeki değer kaybı da süreci olumsuz etkiledi ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri karşılamamasınlar ardından EssilorLuxotica’nın hisseleri yüzde 49’un altına inerken, holdingin en büyük varlığında 23,4 milyar avroluk değer kaybı oluştu.

Leonardo Maria’nın yaklaşık 1 milyar avroluk kişisel borcunun plan kapsamına dahil etmek istemesi ve yönetim kurulunun teminat vermeyi kabul etmemesi de sürecin tıkanmasına yol açtı.

YENİ SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR



Krizin çözümü için gözlük faaliyetleri ile bankacılık ve sigortacılık yatırımlarının ayrılması seçeneği masaya yatırıldı. Ayrıca ailenin yönetimdeki çıkmazı aşabilmek amacıyla dış danışman desteği almayı değerlendirdi ifade edilirken, en az beş mirasçıının kişisel holdinglerine hisse devri için bildirim yaptığı belirtildi. Bu adamın aile içinde yeni bir yapılanmanın önünü açabileceği değerlendiriliyor.